Глава Крымскотатарского Ресурсного Центра объяснил, за что россияне дискриминируют крымских татар
Председатель Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскандер Бариев заявил, что крымские татары подвергаются дискриминации со стороны россиян. Он подчеркнул, что это происходит из-за того, что в 2014 году татары не поддержали незаконную аннексию Крыма.
Об этом он заявил в эфире КИЕВ24 в субботу, 18 мая.
Почему россияне дискриминируют крымских татар
Бариев заявил, что крымские татары не поддерживают действия Российской Федерации, незаконно аннексировавшей Крым, нарушая международное право. Эта позиция была четко выражена в 2014 году и продолжает быть неизменной.
"Сейчас россияне в Крыму продолжают политику дискриминации по отношению к крымскотатарскому народу. Потому что крымские татары в 2014 году продемонстрировали свою позицию. Позицию, что крымские татары не могут поддержать то преступление, которое начало РФ с захватом Крыма. Крымские татары не могут поддерживать преступника, который нарушает международное право", — отметил председатель Крымскотатарского Ресурсного Центра.
Напомним, Украина и мир в субботу, 18 мая, чтят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в 80-ю годовщину депортации крымских татар советской властью.
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