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Глава Крымскотатарского Ресурсного Центра объяснил, за что россияне дискриминируют крымских татар

18 мая 2024 19:30
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Бригадир София
редактор
Глава Крымскотатарского Ресурсного Центра объяснил, за что россияне дискриминируют крымских татар
Крымские татары. Фото: RFE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Председатель Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскандер Бариев заявил, что крымские татары подвергаются дискриминации со стороны россиян. Он подчеркнул, что это происходит из-за того, что в 2014 году татары не поддержали незаконную аннексию Крыма.

Об этом он заявил в эфире КИЕВ24 в субботу, 18 мая.

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Бариев заявил, что крымские татары не поддерживают действия Российской Федерации, незаконно аннексировавшей Крым, нарушая международное право. Эта позиция была четко выражена в 2014 году и продолжает быть неизменной.

"Сейчас россияне в Крыму продолжают политику дискриминации по отношению к крымскотатарскому народу. Потому что крымские татары в 2014 году продемонстрировали свою позицию. Позицию, что крымские татары не могут поддержать то преступление, которое начало РФ с захватом Крыма. Крымские татары не могут поддерживать преступника, который нарушает международное право", — отметил председатель Крымскотатарского Ресурсного Центра.

Напомним, Украина и мир в субботу, 18 мая, чтят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в 80-ю годовщину депортации крымских татар советской властью.

Крым
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Украина
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