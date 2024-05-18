18 травня - День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Картина художника Рустема Емінова «Поїзд смерті» з циклу про депортацію кримських татар. Фото: Tamirlar

В Україні 18 травня вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Цьогоріч відзначають 80-ті роковини депортації кримських татар — жахливого злочину, який став чорною сторінкою в історії нашого народу.

Про це повідомляють Новини.LIVE у cуботу, 18 травня.

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Ця дата — 18 травня слугує скорботним нагадуванням про жорстокість радянського режиму та незламність кримськотатарського народу. Адже рівно 80 років тому, на світанку, в будинки кримських татар увірвалися солдати та оперативники НКВС.Тисячі кримськотатарських сімей були насильно виселені з своїх домівок та депортовані з Криму, поки чоловіки були на фронті. За лічені години, без жодних пояснень, їм наказали зібрати речі та завантажитися в товарні вагони, які везли їх у невідомість.

Рустем Емінов: "Чорний світанок". Фото: Tamirlar

Життя в нелюдських умовах

Депортовані кримські татари опинилися в жахливих умовах на території Узбецької РСР та Уралу. Їх позбавили дому, змусили жити в жахливих умовах, де лютували голод та хвороби. За офіційними даними НКВС, лише за перші півтора роки депортації загинуло майже 30 000 кримських татар. Насправді ж жертв було значно більше.

Руйнування культури та ідентичності

Радянський режим ставив собі за мету не лише вигнати кримських татар із їхньої історичної Батьківщини, але й знищити їхню культуру та ідентичність. Були ліквідовані сотні шкіл, бібліотек, музеїв, знищені твори мистецтва та унікальні рукописи. Окупанти змінювали назви міст, сіл та вулиць, щоб стерти з пам'яті сліди корінного народу Криму.

Рустем Емінов: "Чорне сонце" — пам’яті жертв спалених кримськотатарських сіл. Фото: krymr.org

Повернення та боротьба за свободу

Тільки на початку 1990-х років кримські татари почали масово повертатися на рідні землі. Проте й досі їм доводиться боротися за свої права та свободи. Майоріння блакитного прапора з тамгою 25 років допікало російській владі, а вже 2014 рік показав справжнє обличчя країни-окупантки, для якої визнання провини виявилося лише відтягуванням часу для розроблення нового плану асиміляції народу.

Окупація Криму Росією у 2014 році призвела до нових утисків кримських татар. Руйнування культурних пам’яток кримських татар, політичні переслідування та арешти, незгодних з окупацією Кримського півострова, обшуки їхніх будинків у пошуках "націоналізму" і незаконна мобілізація до армії окупанта — складові злочину проти людяності, скоєного Росією.

Картина художника Рустема Емінова. Фото: Tamirlar

Україна пам'ятає про трагедію депортації кримських татар

Українська держава визнає цей злочин геноцидом і закликає світ до визнання його на офіційному рівні. Україна бореться за звільнення Криму від окупації та за те, щоб кримські татари на своїй землі могли жити вільно та щасливо.

Нагадаємо, що в селі Одеської області були знайдені монети Кримського ханства, які карбувались більше ніж пів століття тому.

Також ми писали, що російські загарбники проводять нові чистки в бібліотеках тимчасово окупованого Криму. Так, окупанти шукають книги зі згадками Голодомору, визвольної боротьби українського народу та діяльності кримських татар на півострові.