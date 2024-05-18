18 мая – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Картина художника Рустема Эминова «Поезд смерти» из цикла депортации крымских татар. Фото: Tamirlar

В Украине 18 мая чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа. В этом году отмечают 80-ю годовщину депортации крымских татар — ужасного преступления, которое стало черной страницей в истории нашего народа.

Об этом сообщают Новини.LIVE в субботу, 18 мая.

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Эта дата — 18 мая служит скорбным напоминанием о жестокости советского режима и несокрушимости крымскотатарского народа. Ведь ровно 80 лет назад, на рассвете, в дома крымских татар ворвались солдаты и оперативники НКВД. Тысячи крымскотатарских семей были насильственно выдворены из своих домов и депортированы из Крыма, пока мужчины были на фронте. За считанные часы, без объяснений, им приказали собрать вещи и погрузиться в товарные вагоны, которые везли их в неизвестность.

Рустем Эминов: "Черный рассвет". Фото: Tamirlar

Жизнь в бесчеловечных условиях

Депортированные крымские татары оказались в ужасающих условиях на территории Узбекской ССР и Урала. Их лишили дома, заставили жить в ужасных условиях, где свирепствовали голод и болезни. По официальным данным НКВД, только за первые полтора года депортации погибли почти 30 000 крымских татар. На самом же деле жертв было гораздо больше.

Разрушение культуры и идентичности

Советский режим ставил своей целью не только изгнать крымских татар из их исторической Родины, но и уничтожить их культуру и идентичность. Были ликвидированы сотни школ, библиотек, музеев, уничтожены произведения искусства и уникальные рукописи. Оккупанты меняли названия городов, сел и улиц, чтобы стереть из памяти следы коренного народа Крыма.

Рустем Эминов: "Черное солнце" - памяти жертв сожженных крымскотатарских сел. Фото: krymr.org

Возвращение и борьба за свободу

Только в начале 1990-х крымские татары начали массово возвращаться на родные земли. Однако до сих пор им приходится бороться за свои права и свободы. Майорение голубого флага с тамгой 25 лет допекало российские власти, а уже 2014 показал свое лицо страны-оккупантки, для которой признание вины оказалось лишь оттягиванием времени для разработки нового плана ассимиляции народа.

Оккупация Крыма Россией в 2014 году привела к новым притеснениям крымских татар. Разрушение культурных памятников крымских татар, политические преследования и аресты, несогласные с оккупацией Крымского полуострова, обыски их домов в поисках "национализма" и незаконная мобилизация в армию оккупанта — составляющие преступления против человечности, совершенного Россией.

Картина художника Рустема Эминова. Фото: Tamirlar

Украина помнит трагедию депортации крымских татар

Украинское государство признает это преступление геноцидом и призывает мир признать его на официальном уровне. Украина борется за освобождение Крыма от оккупации и за то, чтобы крымские татары могли жить на своей земле свободно и счастливо.

Напомним, что в селе Одесской области были найдены монеты Крымского ханства , которые чеканились более полувека назад.

Также мы писали, что российские захватчики производят новые чистки в библиотеках временно оккупированного Крыма. Так, оккупанты ищут книги с упоминаниями Голодомора, освободительной борьбы украинского народа и деятельности крымских татар на полуострове.