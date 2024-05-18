Голова Кримськотатарського Ресурсного Центру пояснив, за що росіяни дискримінують кримських татар

Кримські татари. Фото: RFE

Голова Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескандер Барієв заявив, що кримські татари зазнають дискримінації з боку росіян. Він підкреслив, що це відбувається через те що у 2014 році татари не підтримали незаконну анексію Криму.

Про це він заявив в ефірі КИЇВ24 у суботу, 18 травня.

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Барієв заявив, що кримські татари не підтримують дії Російської Федерації, яка незаконно анексувала Крим, порушуючи міжнародне право. Ця позиція була чітко висловлена у 2014 році й продовжує бути незмінною.

"Зараз росіяни в Криму продовжують політику дискримінації по відношенню до кримськотатарського народу. Тому що кримські татари в 2014 році продемонстрували свою позицію. Позицію, що кримські татари не можуть підтримати той злочин, який розпочала РФ з захопленням Криму. Кримські татари не можуть підтримувати злочинця, який порушує міжнародне право", — зазначив голова Кримськотатарського Ресурсного Центру.

Нагадаємо, Україна та світ у суботу, 18 травня, вшановує День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у 80 роковини депортації кримських татар радянською владою.