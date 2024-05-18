У роковини депортації кримських татар Зеленський звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

В Україні у суботу, 18 травня, відзначають 80-ті роковини депортації кримських татар з півострова владою Радянського Союзу. Щонайменше третину народу було втрачено через депортацію.

Про це зазначив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Депортація кримських татар

"Вісімдесят років тому був скоєний один з найстрашніших злочинів проти життя людей: радянська влада депортувала кримськотатарський народ. І дітей, і дорослих — усіх. За кілька днів. Безжально. На чужу землю. Під акомпанемент брехні", — сказав Президент.

Він зауважив, що точне число загиблих досі невідоме — щонайменше свою третину кримськотатарський народ втратив від цієї депортації. Корінні мешканці півострова змогли повернутися додому лише через десятки років.

"Але злочинець не був покараний. Режим не був засуджений. Зневага до людського життя і державне насильство, які панували в минулому столітті, відродились у наш час", — наголосив Зеленський.

Український лідер підкреслив, що десять років тому це зло геноциду оновило форму й так само пішло проти України, почавши з Криму. На його думку, наш спільний історичний обовʼязок — відповісти на удари Росії стійкістю та перемогою нашої держави над злом окупації та справедливим покаранням за всі російські злочини цієї війни, починаючи від 2014 року.

"Захищаючи зараз Україну, наших людей і правду про те, що відбувалось на нашій землі, ми вшановуємо памʼять усіх, чиє життя було знищене, та утверджуємо силу людяності — силу для наших наступних поколінь", — додав він.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, в ніч проти 17 травня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Мешканці скаржилися на перебої зі світлом у Севастополі.

А партизани руху АТЕШ розповіли, як росіяни в Криму готуються до нових атак на морські об'єкти в Новоросійську.