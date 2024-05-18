Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський звернувся до українців у 80 роковини депортації кримських татар радянською владою arrow

Зеленський звернувся до українців у 80 роковини депортації кримських татар радянською владою

18 травня 2024 12:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У роковини депортації кримських татар Зеленський звернувся до українців
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у суботу, 18 травня, відзначають 80-ті роковини депортації кримських татар з півострова владою Радянського Союзу. Щонайменше третину народу було втрачено через депортацію. 

Про це зазначив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Читайте також:

Депортація кримських татар

"Вісімдесят років тому був скоєний один з найстрашніших злочинів проти життя людей: радянська влада депортувала кримськотатарський народ. І дітей, і дорослих усіх. За кілька днів. Безжально. На чужу землю. Під акомпанемент брехні", — сказав Президент.

Він зауважив, що точне число загиблих досі невідоме — щонайменше свою третину кримськотатарський народ втратив від цієї депортації. Корінні мешканці півострова змогли повернутися додому лише через десятки років.

"Але злочинець не був покараний. Режим не був засуджений. Зневага до людського життя і державне насильство, які панували в минулому столітті, відродились у наш час", — наголосив Зеленський.

Український лідер підкреслив, що десять років тому це зло геноциду оновило форму й так само пішло проти України, почавши з Криму. На його думку, наш спільний історичний обовʼязок — відповісти на удари Росії стійкістю та перемогою нашої держави над злом окупації та справедливим покаранням за всі російські злочини цієї війни, починаючи від 2014 року.

"Захищаючи зараз Україну, наших людей і правду про те, що відбувалось на нашій землі, ми вшановуємо памʼять усіх, чиє життя було знищене, та утверджуємо силу людяності — силу для наших наступних поколінь", — додав він.

null
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, в ніч проти 17 травня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Мешканці скаржилися на перебої зі світлом у Севастополі.

А партизани руху АТЕШ розповіли, як росіяни в Криму готуються до нових атак на морські об'єкти в Новоросійську.

Володимир Зеленський
Друга світова війна
кримські татари
Радянський Союз
депортація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників