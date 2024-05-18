В годовщину депортации крымских татар Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В Украине в субботу, 18 мая, отмечают 80-ю годовщину депортации крымских татар с полуострова властями Советского Союза. По меньшей мере треть народа была потеряна из-за депортации.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Депортация крымских татар

"Восемьдесят лет назад было совершено одно из самых страшных преступлений против жизни людей: советские власти депортировали крымскотатарский народ. И детей, и взрослых — всех. Через несколько дней. Безжалостно. На чужую землю. Под аккомпанемент лжи", — сказал Президент.

Он отметил, что точное число погибших до сих пор неизвестно — по меньшей мере, свою треть крымскотатарский народ потерял от этой депортации. Коренные жители полуострова смогли вернуться домой только спустя десятки лет.

"Но преступник не был наказан. Режим не был приговорен. Пренебрежение к человеческой жизни и господствовавшее в прошлом веке государственное насилие возродились в наше время", — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что десять лет назад это зло геноцида обновило форму и так же пошло против Украины, начав с Крыма. По его мнению, наша общая историческая обязанность ответить на удары России устойчивостью и победой нашего государства над злом оккупации и справедливым наказанием за все российские преступления этой войны, начиная с 2014 года.

"Защищая сейчас Украину, наших людей и правду о том, что происходило на нашей земле, мы чтим память всех, чья жизнь была уничтожена, и утверждаем силу человечности — силу для наших последующих поколений", — добавил он.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, в ночь на 17 мая во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Жители жаловались на перебои со светом в Севастополе.

А партизаны движения АТЕШ рассказали, как россияне в Крыму готовятся к новым атакам на морские объекты в Новороссийске.