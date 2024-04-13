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Глава Херсонской ОВА рассказал о попытке покушения на свою жизнь

13 апреля 2024 13:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Глава Херсонской ОВА рассказал о попытке покушения на свою жизнь
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Александр Прокудин
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин высказался о покушении на его жизнь. Известно, что попытка убийства Прокудина прошла 10 апреля.

Об этом он заявил в своем Telegram в субботу, 13 апреля.

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В видеообращении Прокудин подчеркнул, что был морально готов к такому развитию событий.

"Да, к сожалению, это действительно правда. Это далеко не первая и, пожалуй, не последняя попытка. Почему я об этом не рассказывал? Я знал, на что иду, когда согласился работать в прифронтовом регионе", — заявил глава Херсонской ОВА.

Он также отметил, что люди в Херсонской области ежедневно погибают и страдают от российских атак, и он сам не является исключением.

"Оккупанты прицельно охотятся и обстреливают мирное население из беспилотников. Я такой же человек, как и другие. Это наша обыденность", — добавил Прокудин.

Прокудин выразил благодарность Службе безопасности Украины за успешное проведение спецоперации и разоблачение дежурного коллаборанта.

"Хочу поблагодарить Службу безопасности Украины за проведенную спецоперацию. Самое главное — это разоблачен еще один коллаборант, предавший Украину. Слава Украине!", — резюмировал он.

Напомним, что Малюк заявил, что СБУ предотвратила покушение на Прокудина.

Ранее мы писали, что глава ФСБ РФ Александр Бортников намекнул на подготовку покушения на руководителя ГУР Кирилла Буданова.

СБУ
Херсон
Херсонская область
оккупанты
война в Украине
Александр Прокудин

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