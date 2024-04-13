Глава Херсонской ОВА рассказал о попытке покушения на свою жизнь
Руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин высказался о покушении на его жизнь. Известно, что попытка убийства Прокудина прошла 10 апреля.
Об этом он заявил в своем Telegram в субботу, 13 апреля.
Как Прокудин прокомментировал покушение на свою жизнь
В видеообращении Прокудин подчеркнул, что был морально готов к такому развитию событий.
"Да, к сожалению, это действительно правда. Это далеко не первая и, пожалуй, не последняя попытка. Почему я об этом не рассказывал? Я знал, на что иду, когда согласился работать в прифронтовом регионе", — заявил глава Херсонской ОВА.
Он также отметил, что люди в Херсонской области ежедневно погибают и страдают от российских атак, и он сам не является исключением.
"Оккупанты прицельно охотятся и обстреливают мирное население из беспилотников. Я такой же человек, как и другие. Это наша обыденность", — добавил Прокудин.
Прокудин выразил благодарность Службе безопасности Украины за успешное проведение спецоперации и разоблачение дежурного коллаборанта.
"Хочу поблагодарить Службу безопасности Украины за проведенную спецоперацию. Самое главное — это разоблачен еще один коллаборант, предавший Украину. Слава Украине!", — резюмировал он.
Напомним, что Малюк заявил, что СБУ предотвратила покушение на Прокудина.
Ранее мы писали, что глава ФСБ РФ Александр Бортников намекнул на подготовку покушения на руководителя ГУР Кирилла Буданова.
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