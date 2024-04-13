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Голова Херсонської ОВА розповів про спробу замаху на своє життя

13 квітня 2024 13:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Голова Херсонської ОВА розповів про спробу замаху на своє життя
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Олександр Прокудін
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін висловився щодо замаху на його життя. Відомо, що спроба вбивства Прокудіна відбулася 10 квітня.

Про це він заявив у своєму Telegram у суботу, 13 квітня.

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У відеозвернені Прокудін підкреслив, що був морально готовий до такого розвитку подій.

"Так, на жаль, це дійсно правда. Це далеко не перша і, мабуть, не остання спроба. Чому я про це не розповідав? Я знав, на що йду, коли погодився працювати в прифронтовому регіоні", — заявив голова Херсонської ОВА.

Він також зазначив, що люди на Херсонщині щодня гинуть та страждають від російських атак, і він сам не є винятком.

"Окупанти прицільно полюють та обстрілюють мирне населення з безпілотників. Я така ж людина, як і інші. Це наша буденність", — додав Прокудін.

Прокудін висловив вдячність Службі безпеки України за успішне проведення спецоперації та викриття чергового колаборанта.

"Хочу подякувати Службі безпеки України за проведену спецоперацію. Найголовніше — це викрито ще одного колаборанта, який зрадив Україну. Слава Україні!" — резюмував він.

Нагадаємо, що Малюк заявив, що СБУ запобігла замаху на Прокудіна.

Раніше ми писали, що очільник ФСБ РФ Олександр Бортніков натякнув на підготовку замаху на керівника ГУР Кирила Буданова.

СБУ
Херсон
Херсонська область
окупанти
війна в Україні
Олександр Прокудін

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