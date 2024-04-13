Голова Херсонської ОВА розповів про спробу замаху на своє життя

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Олександр Прокудін

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін висловився щодо замаху на його життя. Відомо, що спроба вбивства Прокудіна відбулася 10 квітня.

Про це він заявив у своєму Telegram у суботу, 13 квітня.

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У відеозвернені Прокудін підкреслив, що був морально готовий до такого розвитку подій.

"Так, на жаль, це дійсно правда. Це далеко не перша і, мабуть, не остання спроба. Чому я про це не розповідав? Я знав, на що йду, коли погодився працювати в прифронтовому регіоні", — заявив голова Херсонської ОВА.

Він також зазначив, що люди на Херсонщині щодня гинуть та страждають від російських атак, і він сам не є винятком.

"Окупанти прицільно полюють та обстрілюють мирне населення з безпілотників. Я така ж людина, як і інші. Це наша буденність", — додав Прокудін.

Прокудін висловив вдячність Службі безпеки України за успішне проведення спецоперації та викриття чергового колаборанта.

"Хочу подякувати Службі безпеки України за проведену спецоперацію. Найголовніше — це викрито ще одного колаборанта, який зрадив Україну. Слава Україні!" — резюмував він.

Нагадаємо, що Малюк заявив, що СБУ запобігла замаху на Прокудіна.

Раніше ми писали, що очільник ФСБ РФ Олександр Бортніков натякнув на підготовку замаху на керівника ГУР Кирила Буданова.