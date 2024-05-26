Глава УГКЦ ожидает перевозки мощей блаженной Эдигны в Киев

Члены Постоянного Синода епископов УГКЦ почтили блаженную Эдигну. Фото: Апостольский Экзархат

Члены Постоянного Синода епископов УГКЦ почтили блаженную Эдигну, останки которой покоятся в Пухе, что в Баварии, и которая является внучкой Киевского князя Ярослава Мудрого.

Об этом сообщает пресс-служба Апостольского экзархата в Германии и странах Скандинавии в субботу, 25 мая.

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Ожидаем, что мощи блаженной Эдигны приедут в Киев

Делегация членов Постоянного Синода епископов УГКЦ 25 мая почтили блаженную Эдигну, останки которой покоятся в Пухе, что в Баварии.

Блаженная Эдигна – внучка киевского князя Ярослава Мудрого. Она является общим праздником для Украины, Франции и Баварии. Эдигна отошла в вечность в 1109 году, а в 1600 была беатифицирована церковью как блаженная. Реликвии Эдигны находятся в стеклянной витрине на левом алтаре в храме Святого Себастиана. В 1970-х годах приходская церковь была отремонтирована — кости, найденные в фундаменте алтаря, были идентифицированы как кости Эдигны.

Блаженнейший Святослав. Фото: Апостольский Экзархат

"Здесь пульсирует жизнь, над которой ни пространство, ни время не имеет власти и силы. Блаженная Эдигна, которую мы сегодня чтим, является источником благодати Святого Духа. ни у смерти нет силы и власти", — сказал Блаженнейший Святослав, обращаясь к представителям приходской общины Святого Себастиана города Пух.

Делегация епископов во главе с Блаженнейшим Святославом в подарок приходской общине, заботящейся о мощах блаженной, подарили икону с изображением Покрова Пресвятой Богородицы, по обе стороны которой есть блаженный Петр Вергун и блаженная Эдигна.

Делегация епископов. Фото: Апостольский Экзархат

После молитвы архиереев госпожа Эдигна Келлерман, глава общества блаженной Эдигны города Пух вручила членам Постоянного Синода УГКЦ памятные медальоны блаженной Эдигны и пригласила епископов оставить свои подписи в книге "Молитвенных намерений" к блаженной Эдигне.

Члены постоянного Синода УГКЦ. Фото:Апостольский Экзархат

Также Глава УГКЦ выразил слова благодарности за то, что община хранит тот источник жизни, который блаженная Эдигна им передает.

"Визит Синода наших епископов подтверждает наше уважение к святости Духа Святого, которое через вас здесь пульсирует. Мы ожидаем, что мощи блаженной Эдигны приедут в Киев. Мы хотим распространять культ чтения блаженной Эдигны", — отметил Блаженнейший Святослав.

Напомним, что Зеленский поблагодарил руководство ПЦУ и УГКЦ за поддержку украинцев на фронте и в тылу.

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