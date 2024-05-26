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Глава УГКЦ очікує перевезення мощей блаженної Едіґни до Києва

26 травня 2024 18:35
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Глава УГКЦ очікує перевезення мощей блаженної Едіґни до Києва
Члени Постійного Синоду єпископів УГКЦ вшанували блаженну Едіґну. Фото: Апостольський Екзархат
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Члени Постійного Синоду єпископів УГКЦ вшанували блаженну Едіґну, останки якої спочивають у місті Пух, що у Баварії, і яка є внучкою Київського князя Ярослава Мудрого. 

Про це повідомляє пресслужба Апостольського екзархату в Німеччині та країнах Скандинавії у суботу, 25 травня.

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Очікуємо, що мощі блаженної Едіґни приїдуть до Києва

Делегація членів Постійного Синоду єпископів УГКЦ 25 травня вшанували блаженну Едіґну, останки якої спочивають у місті Пух, що в Баварії.

Блаженна Едіґна — онука київського князя Ярослава Мудрого. Вона є спільною святою для України, Франції та Баварії.  Едіґна відійшла у вічність у 1109 році, а у 1600 була беатифікована церквою як блаженна. Реліквії Едіґни знаходяться в скляній вітрині на лівому вівтарі у храмі Святого Себастіана. У 1970-х роках парафіяльну церкву було відремонтовано — кістки, знайдені у фундаменті вівтаря, були ідентифіковані як кістки Едіґни.

Глава УГКЦ очікує перевезення мощі блаженної Едіґни до Києва - фото 1
Блаженніший Святослав. Фото: Апостольський Екзархат

"Тут пульсує життя, над яким ані простір, ані час не має влади і сили.  Блаженна Едіґна, яку ми сьогодні вшановуємо, є джерелом благодаті Святого Духа. Ми відчуваємо, що над такою силою життя, яка походить від Святого Духа, ні війна, ані смерть не мають сили і влади", — сказав Блаженніший Святослав, звертаючись до представників парафіяльної громади Святого Себастіана міста Пух.

Делегація єпископів на чолі з Блаженнішим Святославом в дарунок парафіяльній громаді, яка опікується мощами блаженної, подарували ікону зі зображенням Покрову Пресвятої Богородиці, обабіч якої є блаженний Петро Вергун і блаженна Едіґна.

Глава УГКЦ очікує перевезення мощі блаженної Едіґни до Києва - фото 2
Делегація єпископів. Фото: Апостольський Екзархат

Після молитви архиєреїв пані Едіґна Келлерман, голова товариства блаженної Едіґни міста Пух вручила членам Постійного Синоду УГКЦ пам’ятні медальйони блаженної Едіґни та запросила єпископів залишити свої підписи у книзі "Молитовних намірень" до блаженної Едіґни.

Глава УГКЦ очікує перевезення мощі блаженної Едіґни до Києва - фото 3
Члени Постійного Синоду УГКЦ. Фото:Апостольський Екзархат

Також Глава УГКЦ висловив слова вдячності, за те, що громада зберігає те джерело життя, яке тут блаженна Едіґна їм передає.

"Візит Синоду наших єпископів засвідчує нашу повагу до святості Духа Святого, яка через вас тут пульсує. Ми очікуємо, що мощі блаженної Едіґни приїдуть до Києва. Ми хочемо поширювати культ почитання блаженної Едіґни", — зазначив Блаженніший Святослав.

Нагадаємо, що Зеленський подякував керівництву ПЦУ та УГКЦ за підтримку українців на фронті та в тилу.

Раніше ми писали, що у Києві сталася пожежа. Вогонь здійнявся на території старовинного храму — Покровської церкви на Подолі, яка є пам'яткою архітектури XVIII століття. Там горіло сміття.

Київ
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релігія
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Баварія
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Ярослав Мудрий

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