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Глава Пентагона заявил, что США не будут вступать в войну, начатую Путиным

10 июля 2024 23:32
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Ллойд Остин заявил, что США будут поддерживать Украину, но не будут участвовать в войне
Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: Минобороны США
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Министр обороны США Ллойд Остин на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что США не будут участвовать в войне, но будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против РФ. Он также подчеркнул, что Украине предоставят истребители F-16, они будут переданы уже этим летом.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина в среду, 10 июля.

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Остин про поддержку Украины

Остин подчеркнул, что США не примут участие в войне, которую начал Путин, но будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

"Как ясно дала понять нынешняя администрация: мы не будем вовлечены в безрассудную войну, избранную Путиным. Но мы будем поддерживать Украину в ее борьбе за свой суверенитет и безопасность. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжим укреплять коллективную оборону и сдерживание НАТО", — сказал министр обороны США в NATO Public Forum в Вашингтоне.

Остин отметил, что после вторжения Путина в Украину НАТО стало больше, чем когда-либо.

"А наши новые союзники в Финляндии и Швеции довели количество членов альянса до 32. И не ошибайтесь: война Путина не является результатом расширения НАТО. Путинская война — причина расширения НАТО", — заявил Остин.

Он также подчеркнул, что США будут углублять сотрудничество по поддержанию самообороны Украины. Также во время саммита НАТО в Вашингтоне Остин отметил, что США будет углублять сотрудничество в поддержку самообороны Украины.

"Мы предпримем новые военные усилия, чтобы помочь координировать некоторые аспекты помощи в области безопасности и тренировки для Украины, и мы готовы договориться о новой финансовой помощи Украине", — отметил Остин.

Как еще один знак преданности США самообороне Украины, он отметил, что коалиция стран неустанно работала над предоставлением Украине истребителей F-16, и сегодня, 10 июля, президент Байден вместе с премьер-министрами Нидерландов и Дании с гордостью объявили о предоставлении самолетов уже этого. летом.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине разрешения использования американского дальнобойного оружия для ударов глубоко в России. В настоящее время страны активно обсуждают этот вопрос.

Также мы сообщали об итогах первого дня саммита НАТО в Вашингтоне.

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