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Глава Пентагону заявив, що США не вступатимуть у війну, яку розпочав Путін

10 липня 2024 23:32
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Ллойд Остін заявив, що США підтримуватимуть Україну, але не братимуть участі у війні
Глава Пентагону Ллойд Остін. Фото: Міноборони США
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Міністр оборони США Ллойд Остін під час саміту НАТО у Вашингтоні заявив, що США не братимуть участь у війні, але продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти РФ. Він також наголосив, що Україні нададуть винищувачі F-16, вони будуть передані вже цього літа.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна у середу, 10 липня.

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Остін про підтримку України

Остін підкреслив, що США не братимуть участь у війні, яку розпочав Путін, але продовжуватимуть підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії.

"Як ясно дала зрозуміти нинішня адміністрація: ми не будемо втягнуті в безрозсудну війну, обрану Путіним. Але ми підтримуватимемо Україну в її боротьбі за свій суверенітет і безпеку. Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО і продовжимо зміцнювати колективну оборону і стримування НАТО", — сказав міністр оборони США на NATO Public Forum у Вашингтоні.

Остін зауважив, що після вторгнення Путіна в Україну НАТО стало більшим, ніж будь-коли.

"А наші нові союзники у Фінляндії та Швеції довели кількість членів альянсу до 32. І не помиляйтеся: війна Путіна не є результатом розширення НАТО. Путінська війна — причина розширення НАТО", — заявив Остін.

Він також підкреслив, що США поглиблюватимуть співпрацю для підтримки самооборони України. Також під час саміту НАТО у Вашингтоні Остін наголосив на тому, що США поглиблюватиме співпрацю на підтримку самооборони України.

"Ми започаткуємо нові військові зусилля, щоб допомогти координувати деякі аспекти допомоги в галузі безпеки та тренування для України, і ми готові домовитися про нову фінансову допомогу Україні", — зазначив Остін.

Як ще один знак відданості США самообороні України він відзначив, що коаліція країн невпинно працювала над наданням Україні винищувачів F-16, і сьогодні, 10 липня, президент Байден разом із прем'єр-міністрами Нідерландів і Данії з гордістю оголосили про надання літаків вже цього літа.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні дозволу на використання американської далекобійної зброї для ударів глибоко в Росії. Наразі країни активно обговорюють це питання.

Також ми повідомляли про підсумки першого дня саміту НАТО у Вашингтоні.

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