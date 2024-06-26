Министры обороны США и России впервые за год провели телефонный разговор

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: AP Photo

Министр обороны США Ллойд Остин впервые поговорил по телефону с новым министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Об этом во вторник, 25 июня, во время брифинга сообщил спикер Пентагона Патрик Райдер.

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Патрик Райдер лишь уточнил, что главным оборонным ведомствам США и России важно сохранить коммуникацию.

"Остин также разговаривал сегодня по телефону с министром обороны России Андреем Белоусовым. Во время разговора министр (американский — Ред.) отметил важность сохранения линий связи в условиях конфликта", — сказал Райдер.

К слову, последний разговор между представителями Минобороны США и России был в марте 2023 года. Тогда Остин разговаривал с Сергеем Шойгом по поводу инцидента в международном воздушном пространстве над Черным морем, когда российский истребитель сбил американский беспилотник Reaper.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал заявление лидера РФ Владимира Путина о том, что для начала мирных переговоров украинские войска должны покинуть поле боя, а Киев — заявить об отсутствии планов вступить в НАТО. По словам Остина, Путин не может диктовать Украине, что делать.

Также мы сообщали о встрече Президента Украины Владимира Зеленского и главы Пентагона Ллойда Остина во время саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Стороны обсудили, в частности, вопрос усиления украинской системы ПВО.