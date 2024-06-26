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Глава Пентагону Остін вперше поговорив з міністром оборони Росії — деталі розмови

26 червня 2024 00:21
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Міністри оборони США та Росії вперше за рік провели телефонну розмову
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: AP Photo
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Міністр оборони США Ллойд Остін вперше поговорив телефоном з новим міністром оборони РФ Андрієм Білоусовим

Про це у вівторок, 25 червня, під час брифінгу повідомив речник Пентагону Патрік Райдер

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Патрік Райдер лише зазначив, що головним обороним відомствам США та Росії важливо зберегти комунікацію.

"Остін також розмовляв сьогодні телефоном з міністром оборони Росії Андрієм Білоусовим. Під час розмови міністр (американський — Ред.) наголосив на важливості збереження ліній зв'язку в умовах конфлікту", — сказав Райдер.

До слова, остання розмова між представниками Міноборони США та Росії була у березні 2023 року. Тоді Остін розмовляв із Сергієм Шойгу з приводу інциденту у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, коли російський винищувач збив американський безпілотник Reaper. 

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував заяву лідера РФ Володимира Путіна про те, що для початку мирних переговорів українські війська мають вийти з усієї території чотирьох своїх областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО. За словами Остіна, Путін не може диктувати Україні, що їй робити.

Також ми повідомляли про зустріч Президента України Володимира Зеленського і глави Пентагону Ллойда Остіна під час саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла". Вони обговорили, зокрема, посилення української системи ППО.

США
війна
Міноборони
переговори
Пентагон
Ллойд Остін
Росія

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