Глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер прибыл в Украину

Глава оборонного комитета Бундестага посетил Донбасс и Харьковщину
Новоизбранный глава Комитета обороны Бундестага Маркус Фабер прибыл в Украину. Он посетил Донбасс и Харьковскую область, чтобы узнать текущие потребности и проблемы военных.
Об этом сообщил нардеп, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в Facebook в понедельник, 17 июня.
Маркус Фабер в Украине
Чернев отметил, что это первая заграничная поездка Фабера как главы Комитета обороны Бундестага.
"Хотя по традиции новоизбранные председатели Комитета обороны Германии свой первый визит осуществляют в страну-соседа. И мы это ценим", — отметил нардеп.
Чернев вместе с Фабером и нардепом Александром Завитневичем, бойцами и командирами погрузились в кучу практических вопросов вплоть до качества отдельных видов снарядов для немецких САУ и деталей, крайне необходимых для ремонта техники.
Они обнаружили некоторые критические проблемы, которые нужно решать немедленно. Новоизбранный глава Комитета обороны Бундестага пообещал по возвращении в Германию оперативно помочь.
Напомним, появились кадры нового завода, который вооруженная компания Rheinmetall открыла на западе Украины. Там ремонтируют немецкую поврежденную военную технику Вооруженных сил Украины.
Также канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о пакете помощи Украине и отношениях с Россией. Он заявил, что Германия не блокирует новый пакет санкций ЕС против России, а работает со всеми, чтобы сделать его более эффективным.
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