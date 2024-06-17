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Глава оборонного комитета Бундестага посетил Донбасс и Харьковщину

17 июня 2024 14:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер прибыл в Украину
Нардеп Егор Чернев, глава комитета обороны Бундестага Маркус Фабер и нардеп Александр Завитневич. Фото: facebook.com/cherneve
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Новоизбранный глава Комитета обороны Бундестага Маркус Фабер прибыл в Украину. Он посетил Донбасс и Харьковскую область, чтобы узнать текущие потребности и проблемы военных.

Об этом сообщил нардеп, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в Facebook в понедельник, 17 июня.

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Чернев отметил, что это первая заграничная поездка Фабера как главы Комитета обороны Бундестага.

"Хотя по традиции новоизбранные председатели Комитета обороны Германии свой первый визит осуществляют в страну-соседа. И мы это ценим", — отметил нардеп.

Чернев вместе с Фабером и нардепом Александром Завитневичем, бойцами и командирами погрузились в кучу практических вопросов вплоть до качества отдельных видов снарядов для немецких САУ и деталей, крайне необходимых для ремонта техники.

Они обнаружили некоторые критические проблемы, которые нужно решать немедленно. Новоизбранный глава Комитета обороны Бундестага пообещал по возвращении в Германию оперативно помочь.

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Пост Чернева. Фото: скриншот

Напомним, появились кадры нового завода, который вооруженная компания Rheinmetall открыла на западе Украины. Там ремонтируют немецкую поврежденную военную технику Вооруженных сил Украины.

Также канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о пакете помощи Украине и отношениях с Россией. Он заявил, что Германия не блокирует новый пакет санкций ЕС против России, а работает со всеми, чтобы сделать его более эффективным.

Донецкая область
Харьковская область
Германия
ВСУ
военные

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