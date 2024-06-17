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Глава оборонного комітету Бундестагу відвідав Донбас та Харківщину

17 червня 2024 14:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер прибув в Україну
Нардеп Єгор Чернєв, голова комітету оборони Бундестагу Маркус Фабер та нардеп Олександр Завітневич. Фото: facebook.com/cherneve
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Новообраний очільник Комітету оборони Бундестагу Маркус Фабер прибув в Україну. Він відвідав Донбас та Харківську область, щоб з'ясувати поточні потреби та проблеми військових.

Про це повідомив нардеп, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв у Facebook у понеділок, 17 червня.

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Чернєв зазначив, що це перша закордонна поїздка Фабера як очільника Комітету оборони Бундестагу. 

"Хоча за традицією новообрані голови Комітету оборони Німеччини свій перший візит здійснюють до країни-сусіда. І ми це цінуємо". — зазначив нардеп.

Чернєв разом з Фабером та нардепом Олександром Завітневичем, бійцями та командирами занурилися у купу практичних питань аж до якості окремих видів снарядів для німецьких САУ та деталей, які вкрай необхідні для ремонту техніки.

Вони виявили певні критичні проблеми, які потрібно вирішувати негайно. Новообраний очільник Комітету оборони Бундестагу пообіцяв після повернення до Німеччини оперативно допомогти.

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Допис Чернєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, з'явилися кадри з нового заводу, який збройна компанія Rheinmetall відкрила на заході України. Там ремонтують німецьку пошкоджену військову техніку Збройних сил України. 

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про пакет допомоги Україні та відносини з Росією. Він заявив, що Німеччина не блокує новий пакет санкцій ЄС проти Росії, а працює з усіма, аби зробити його ефективнішим.

Донецька область
Харківська область
Німеччина
ЗСУ
військові

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