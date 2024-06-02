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Глава минобороны Китая пригрозил Тайваню военным вмешательством

2 июня 2024 09:20
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Глава минобороны Китая пригрозил Тайваню военным вмешательством
Министр обороны Китая Донг Цзюнь. Фото: VCG
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Министр обороны Китая Донг Цзюнь заявил, что мирное "воссоединение" с Тайванем остается главной целью Китая. При этом он отметил, что эта перспектива становится все более призрачной и обвинил в этом руководствующихся внешними силами тайваньских "сепаратистов".

Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 2 июня.

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Угрозы в сторону Тайваня

20 мая в Тайване прошла инаугурация новоизбранного президента страны Лай Чин-то. Это событие вызвало раздражение со стороны Коммунистической партии Китая, по приказу которой в опасной близости от Тайваня были проведены военные учения.

Выступая на конференции Shangri-La Dialogue в Сингапуре, Донг Цзюнь заявил, что Тайвань является "основным вопросом" для Китая.

Он обвинил правящую Демократическую прогрессивную партию Тайваня в том, что она усугубляет сепаратизм и работает над "уничтожением" китайской идентичности своих граждан.

"Они (так называемые "сепаратисты". — ред.) будут прибиты к столбу позора в истории. Народно-освободительная армия Китая всегда была мощной силой на защите объединения родины. Она всегда будет действовать решительно, чтобы обуздать независимость Тайваня и гарантировать, что его действия никогда не преуспевают", — заявил Донг Цзюнь.

Ранее мы сообщали, что в Китае приступили к подготовке морской эскадры с мобилизованных паромов и гражданских судов для вторжения на Тайвань. Такая политика проводится на фоне усиления давления на Тайбэй, которую инициировал Пекин.

Китай не будет участвовать в Саммите мира, который будет проходить в следующем месяце в Швейцарии. Пекин решил отказаться, так как не были соблюдены их условия, например, присутствие России.

Украина
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угрозы
Тайвань
армия

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