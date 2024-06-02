Глава міноборони Китаю пригрозив Тайваню військовим втручанням

Міністр оборони Китаю Донг Цзюнь. Фото: VCG

Міністр оборони Китаю Донг Цзюнь заявив, що мирне "возз’єднання" з Тайванем залишається головною метою Китаю. При цьому він зазначив, що ця перспектива стає все більш примарною і звинуватив у цьому тайванських "сепаратистів", які керуються зовнішніми силами.

Про це повідомляє The Guardian у неділю, 2 червня.

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Погрози в бік Тайваню

20 травня у Тайвані пройшла інавгурація новообраного президента країни Лай Чін-те. Ця подія викликала роздратування з боку Комуністичної партії Китаю, за наказом якої в небезпечній близькості від Тайваню було проведено військові навчання.

Виступаючи на конференції Shangri-La Dialogue у Сінгапурі, Донг Цзюнь заявив, що Тайвань є "основним питанням" для Китаю.

Він звинуватив правлячу Демократичну прогресивну партію Тайваню в тому, що вона посилює сепаратизм і працює над "знищенням" китайської ідентичності своїх громадян.

"Вони (так звані "сепаратисти". — ред.) будуть прибиті до стовпа ганьби в історії. Народно-визвольна армія Китаю завжди була могутньою силою на захисті об’єднання батьківщини. Вона завжди діятиме рішуче, щоб приборкати незалежність Тайваню та гарантувати, що його дії ніколи не зазнають успіху", — заявив Донг Цзюнь.

Раніше ми повідомляли, що у Китаї розпочали підготовку морської ескадри з мобілізованих поромів та цивільних суден для вторгнення на Тайвань. Така політика проводиться на тлі посилення тиску на Тайбей, яку ініціював Пекін.

Китай не братиме участь у Саміті миру, який проходитиме наступного місяця у Швейцарії. Пекін вирішив відмовитись, так як не було дотримано їхніх умов, наприклад, присутності Росії.