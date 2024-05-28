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Китай готує морську ескадру для нападу на Тайвань, — The Telegraph

28 травня 2024 10:34
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Китай мобілізує цивільний флот для вторгнення на Тайвань
Фрегат "Цзяньвей" ВМС Китаю. Фото ілюстративне: Ocean Property/CCTV+
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Китаї розпочали підготовку морської ескадри з мобілізованих поромів та цивільних суден для вторгнення на Тайвань. Така політика проводиться на тлі посилення тиску на Тайбей, яку ініціював Пекін.

Про це повідомляє The Telegraph.

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У матеріалі повідомляється, що у НВАК спостерігається нестача десантних кораблів, які необхідні для висадки на півострів з моря. Брак дефіциту можуть покрити мобілізовані цивільні судна, зокрема, десятки гігантських поромів, в трюмах яких можуть поміститися сотні китайських бронеавтомобілів.

На думку директора проекту SeaLight, Рея Пауелл, який досліджує сіру зону Південно-Китайського моря, морський десант під ворожим вогнем — один з найскладніших видів військової операції. А як додав його колега Томас Шугарт, мобілізація Пекіном цивільного флоту дозволить за 10 днів перекинути морем моторизований полк численністю до 300 тис. осіб.

китай тайвань війна
Китайський великий десантний корабель "Юйчжао". Джерело: Wikimedia Commons

"І тайванська, і американська розвідувальні служби повинні почати стежити за ключовими цивільними суднами Китаю так само, як вони спостерігають за його військово-морськими суднами", — вважає експерт і додав, що такі заходи можуть слугувати для прориву оборони Тайваню живою силою десантників.

У виданні зауважили, що попри те, що тайванська армія значно менша за НВАК, проте тайванські бійці можуть максимально ефективнно використати складну гірську місцевість тайваньского узбережжя та берегову лінію Тайванської протоки, яка розділяє Китай та острів.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times заявило, що Китаю нецікава сучасна зброя Росії, оскільки Пекін зосереджений на розвитку власного ВПК.

Водночас держсекретар Компартії КНР Сі Цзіньпінь під час свого візиту до Франції вчергове наголосив, що Пекін не погоджується з версіями про участь у війні України з Росією.

війна
Китай
Тайвань
Азія
вторгнення
флот

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