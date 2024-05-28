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Китай готовит морскую эскадру для нападения на Тайвань, — The Telegraph

28 мая 2024 10:34
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Китай мобилизует гражданский флот для вторжения на Тайвань
Фрегат "Цзяньвей" ВМС Китая. Фото иллюстративное: Ocean Property/CCTV+
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Китае приступили к подготовке морской эскадры с мобилизованных паромов и гражданских судов для вторжения на Тайвань. Такая политика проводится на фоне усиления давления на Тайбэй, которую инициировал Пекин.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Китай готовит эскадру для нападения на Тайвань

В материале сообщается, что у НОАК наблюдается нехватка десантных кораблей, необходимых для высадки на полуостров с моря. Нехватку дефицита могут покрыть мобилизованные гражданские суда, в частности, десятки гигантских паромов, в трюмах которых могут разместиться сотни китайских бронеавтомобилей.

По мнению директора проекта SeaLight, Рэя Пауэлла, исследующего серую зону Южно-Китайского моря, морской десант под вражеским огнем — один из самых сложных видов военной операции. А как добавил его коллега Томас Шугарт, мобилизация Пекином гражданского флота позволит за 10 дней перебросить морем моторизованный полк численностью до 300 тысяч человек.

китай тайвань война
Китайский большой десантный корабль "Юйчжао". Источник: Wikimedia Commons

"И тайваньская, и американская разведывательные службы должны начать следить за ключевыми гражданскими судами Китая так же, как они наблюдают за его военно-морскими судами", — считает эксперт и добавил, что такие меры могут служить прорывом обороны Тайваня живой силой десантников.

В издании отметили, что несмотря на то, что тайваньская армия значительно меньше НОАК, однако тайваньские бойцы могут максимально эффективно использовать сложную горную местность тайваньского побережья и береговую линию Тайваньского пролива, разделяющую Китай и остров.

Напомним, ранее издание Financial Times заявило, что Китаю неинтересно современное оружие России, поскольку Пекин сосредоточен на развитии собственного ВПК.

В то же время госсекретарь Компартии КНР Си Цзиньпинь во время своего визита во Францию в очередной раз подчеркнул, что Пекин не согласен с версиями об участии в войне Украины с Россией.

война
Китай
Тайвань
Азия
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флот

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