Китай мобилизует гражданский флот для вторжения на Тайвань

Фрегат "Цзяньвей" ВМС Китая. Фото иллюстративное: Ocean Property/CCTV+

В Китае приступили к подготовке морской эскадры с мобилизованных паромов и гражданских судов для вторжения на Тайвань. Такая политика проводится на фоне усиления давления на Тайбэй, которую инициировал Пекин.

Об этом сообщает The Telegraph.

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В материале сообщается, что у НОАК наблюдается нехватка десантных кораблей, необходимых для высадки на полуостров с моря. Нехватку дефицита могут покрыть мобилизованные гражданские суда, в частности, десятки гигантских паромов, в трюмах которых могут разместиться сотни китайских бронеавтомобилей.

По мнению директора проекта SeaLight, Рэя Пауэлла, исследующего серую зону Южно-Китайского моря, морской десант под вражеским огнем — один из самых сложных видов военной операции. А как добавил его коллега Томас Шугарт, мобилизация Пекином гражданского флота позволит за 10 дней перебросить морем моторизованный полк численностью до 300 тысяч человек.

Китайский большой десантный корабль "Юйчжао". Источник: Wikimedia Commons

"И тайваньская, и американская разведывательные службы должны начать следить за ключевыми гражданскими судами Китая так же, как они наблюдают за его военно-морскими судами", — считает эксперт и добавил, что такие меры могут служить прорывом обороны Тайваня живой силой десантников.

В издании отметили, что несмотря на то, что тайваньская армия значительно меньше НОАК, однако тайваньские бойцы могут максимально эффективно использовать сложную горную местность тайваньского побережья и береговую линию Тайваньского пролива, разделяющую Китай и остров.

Напомним, ранее издание Financial Times заявило, что Китаю неинтересно современное оружие России, поскольку Пекин сосредоточен на развитии собственного ВПК.

В то же время госсекретарь Компартии КНР Си Цзиньпинь во время своего визита во Францию в очередной раз подчеркнул, что Пекин не согласен с версиями об участии в войне Украины с Россией.