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Глава МАГАТЭ посетил оккупированную Запорожскую АЭС

7 февраля 2024 18:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Глава МАГАТЭ посетил оккупированную Запорожскую АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на ЗАЭС. Фото: twitter.com/rafaelmgrossi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси совершил четвертый визит на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. Он заявил о безопасности на станции.

Об этом Рафаэль Гросси сообщил в соцсети X в среду, 7 февраля.

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Гросси осмотрел оккупированную россиянами ЗАЭС. Он отметил, что станция достаточно снабжена охлаждающей водой.

"Мы посетили то, что для меня было важным, — бассейны брызгового охлаждения. И убедились, что скважин, которые там размещены, достаточно для адекватного обеспечения водой этих бассейнов", — отметил Гросси.

МАГАТЭ также провело ротацию команды наблюдателей, которые постоянно дислоцируются в Запорожье.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 февраля, встретился в Киеве с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. В ходе встречи были подняты вопросы безопасности на оккупированной Запорожской АЭС и опасности, связанные с ее захватом российскими силами.

Также мы писали, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что срок эксплуатации ядерного горючего в реакторах Запорожской атомной электростанции истекает.

Украина
Запорожская область
оккупанты
МАГАТЭ
оккупация
Рафаэль Гросси

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