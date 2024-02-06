У МАГАТЕ заявили, що на ЗАЕС закінчується термін експлуатації ядерного палива

Окупант біля ЗАЕС. Фото: AFP

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі прибув з візитом до України у вівторок, 6 лютого. Під час брифінгу він заявив, що термін експлуатації ядерного пального у реакторах Запорізької атомної електростанції спливає.

Про це пише Радіо Свобода.

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Під час брифінгу він наголосив, що ситуація на станції "крихка", а серед основних проблем зараз — закінчення терміну експлуатації ядерного пального у реакторах та значне скорочення технічного персоналу станції.

Він обговорив ці питання на зустрічі з Міністром енергетики України Германом Галущенко.

"Питання є: термін експлуатації — вийшов, далі виробник має сказати, чи можливо експлуатувати поза межами... Це складне питання. Якщо неможливо, то треба вчиняти дії, щодо вивантаження цього палива, це має бути кваліфікований персонал, далі питання зберігання цього палива. Це важливі питання для безпеки Європи", — зазначив український міністр.

Після зустрічей у Києві Ґроссі має вирушити на ЗАЕС, а звідти на зустріч з російськими високопосадовцями у Москві — там він буде домовлятися про детальну оцінку стану палива.

"Це питання буде на першому місці у моїх дискусіях з чинним керівництвом станції й з керівництвом російським, у Москві. Ми будемо наполягати на проведенні з нашого боку максимально глибокої оцінки стану палива в енергоблоках", — сказав Ґроссі.

За його словами, з необхідних 10 тис. працівників на станції працює половина від цієї кількості. Це обумовлене тим, що з 1 лютого окупанти заборонили доступ до ЗАЕС працівникам, які не отримали громадянство РФ й не уклали договір з "Росатомом".

Галущенко зауважив, що у близько 400 працівників були спеціальні ліцензії, котрі дозволяли їм виконувати роботи на ЗАЕС.

"Очевидно, що ті, ким їх будуть заміняти, не будуть мати ліцензій. І це безумовно вплине на роботу, і вплине і на ядерну і радіаційну безпеку взагалі на функціонування цього об'єкту", — наголосив він.

Нагадаємо, що 20 січня стало відомо, що російські окупанти вчергове замінували територію Запорізької АЕС. Такі дії є порушенням стандартів безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії.

Крім того, міський голова Енергодара Дмитро Орлов заявив, що росіяни продовжують примусову паспортизацію в окупованому місті. Однак досі залишаються люди, які принципово відмовляються від російських паспортів — серед них працівники ЗАЕС та проукраїнські пенсіонери.