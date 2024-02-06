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В МАГАТЭ заявили, что на ЗАЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива

6 февраля 2024 18:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В МАГАТЭ заявили, что на ЗАЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива
Оккупант возле ЗАЭС. Фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Украину во вторник, 6 февраля. Во время брифинга он заявил, что срок эксплуатации ядерного топлива в реакторах Запорожской атомной электростанции истекает.

Об этом пишет Радио Свобода.

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На ЗАЭС истекает срок ядерного топлива

В ходе брифинга он подчеркнул, что ситуация на станции "хрупкая", а среди основных проблем сейчас — окончание срока эксплуатации ядерного топлива в реакторах и значительное сокращение технического персонала станции.

Он обсудил эти вопросы на встрече с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

"Вопрос есть: срок эксплуатации — вышел, далее производитель должен сказать, возможно ли эксплуатировать за пределами... Это сложный вопрос. Если невозможно, то нужно совершать действия по выгрузке этого топлива, это должен быть квалифицированный персонал, далее вопрос хранения этого топлива. Это важные вопросы для безопасности Европы", — отметил украинский министр.

После встреч в Киеве Гросси должен отправиться на ЗАЭС, а оттуда на встречу с российскими чиновниками в Москве — там он будет договариваться о подробной оценке состояния топлива.

"Этот вопрос будет на первом месте в моих дискуссиях с действующим руководством станции и с руководством российским в Москве. Мы будем настаивать на проведении с нашей стороны максимально глубокой оценки состояния топлива в энергоблоках", — сказал Гросси.

По его словам, из необходимых 10 тыс. работников на станции работает половина от этого количества. Это обусловлено тем, что с 1 февраля оккупанты запретили доступ к ЗАЭС работникам, не получившим гражданство РФ и не заключившим договор с "Росатомом".

Галущенко отметил, что около 400 работников имели специальные лицензии, позволявшие им выполнять работы на ЗАЭС.

"Очевидно, что те, кем их будут заменять, не будут иметь лицензий. И это, безусловно, повлияет на работу, и повлияет и на ядерную и радиационную безопасность вообще на функционирование этого объекта", — подчеркнул он.

Напомним, что 20 января стало известно, что российские оккупанты в очередной раз заминировали территорию Запорожской АЭС. Такие действия являются нарушением стандартов безопасности Международного агентства по атомной энергии.

Кроме того, мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что россияне продолжают принудительную паспортизацию в оккупированном городе. Однако до сих пор остаются люди, которые принципиально отказываются от российских паспорто , среди которых работники ЗАЭС и проукраинские пенсионеры.

Энергодар
ЗАЭС
МАГАТЭ
Рафаэль Гросси
ядерная опасность

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