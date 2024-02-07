Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Глава МАГАТЕ відвідав окуповану Запорізьку АЕС arrow

Глава МАГАТЕ відвідав окуповану Запорізьку АЕС

7 лютого 2024 18:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Глава МАГАТЕ відвідав окуповану Запорізьку АЕС
Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі на ЗАЕС. Фото: twitter.com/rafaelmgrossi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі здійснив четвертий візит на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Він заявив про безпеку на станції.

Про це Рафаель Гроссі повідомив у соцмережі X у середу, 7 лютого.

Читайте також:

МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Гроссі оглянув окуповану росіянами ЗАЕС. Він наголосив, що станція достатньо забезпечена охолоджувальною водою. 

"Ми відвідали те, що для мене було важливим, — басейни бризкального охолодження. І переконалися, що свердловин, які там розміщені, достатньо для адекватного забезпечення водою цих басейнів", — зазначив Гроссі.

МАГАТЕ також провело ротацію команди спостерігачів, які постійно дислокуються в Запоріжжі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 6 лютого, зустрівся в Києві з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. У ході зустрічі було порушено питання безпеки на окупованій Запорізькій АЕС та небезпеки, пов'язані з її захопленням російськими силами.

Також ми писали, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що термін експлуатації ядерного пального у реакторах Запорізької атомної електростанції спливає. 

Україна
Запорізька область
окупанти
МАГАТЕ
окупація
Рафаель Гроссі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі