Глава МАГАТЕ відвідав окуповану Запорізьку АЕС

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі на ЗАЕС. Фото: twitter.com/rafaelmgrossi

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі здійснив четвертий візит на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Він заявив про безпеку на станції.

Про це Рафаель Гроссі повідомив у соцмережі X у середу, 7 лютого.

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On my 4th visit to ZNPP, assessed observance of @iaeaorg’s 5 principles for protecting the plant & status of current power and cooling systems, levels of qualified staff, among others.



These are vital assessments for the facility's safety and security—no place for complacency. pic.twitter.com/jOiCQwwmnp — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) February 7, 2024

МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Гроссі оглянув окуповану росіянами ЗАЕС. Він наголосив, що станція достатньо забезпечена охолоджувальною водою.

"Ми відвідали те, що для мене було важливим, — басейни бризкального охолодження. І переконалися, що свердловин, які там розміщені, достатньо для адекватного забезпечення водою цих басейнів", — зазначив Гроссі.

МАГАТЕ також провело ротацію команди спостерігачів, які постійно дислокуються в Запоріжжі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 6 лютого, зустрівся в Києві з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. У ході зустрічі було порушено питання безпеки на окупованій Запорізькій АЕС та небезпеки, пов'язані з її захопленням російськими силами.

Також ми писали, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що термін експлуатації ядерного пального у реакторах Запорізької атомної електростанції спливає.