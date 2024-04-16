Генштаб ВСУ прокомментировал информацию о работе Анны Маляр в их ведомстве

Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр. Фото иллюстративное: УНИАН

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины прокомментировали информацию о работе в штате бывшего заместителя министра обороны Украины Анны Маляр. Перед этим в сети распространялась информация о работе бывшей чиновницы в штабе украинских войск.

Соответствующее заявление появилось в официальных соцсетях Генштаба.

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"Официально сообщаем, что взаимодействие с медиа, подготовка информационных сообщений и их распространение есть в компетенции Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины. Планирование и координацию коммуникационных мероприятий в Вооруженных Силах Украины обеспечивает Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Также там акцентировали, что система коммуникаций ВСУ развивается и функционирует без привлечения других лиц, в частности бывших заместителей Министра обороны Украины.

"Просим не втягивать Вооруженные Силы Украины в политическую борьбу, использовать только официальную информацию, которая распространяется по верифицированным каналам ВСУ и соблюдать информационную гигиену", — заявили в Генштабе.

Скриншот заявления Генштаба ВСУ

Что сказала Маляр

Сама бывшая чиновник тоже прокомментировала такие слухи, заявив, что "сенсации здесь нет".

"Все, кто распространяет фейк о том, что я якобы работаю в Генштабе, могли просто туда позвонить по телефону и спросить или направить запрос. Но официальный ответ Генштаба не добавит просмотров, потому что сенсации нет", — написала бывшая чиновница в Telegram.

Скриншот поста Маляр

Напомним, не так давно Анна Маляр в прямом эфире телеканала "Прямой" довела до слез депутата и жену военного Инну Совсун из-за заявления о "невозможности" демобилизации, хотя и сама депутат в одном из своих интервью предлагала мобилизовать всех женщин в ряды украинской армии.

А вот за бывшую чиновницу вступилась Марьяна Безуглая: она заявила, что все сказанное Маляр — правда, но доносить свое мнение нужно было совсем иначе. За что и навлекла себя на негативную реакцию со стороны общественности.