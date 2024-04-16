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Генштаб ЗСУ прокоментував інформацію про роботу Ганни Маляр у їх відомстві

16 квітня 2024 21:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Генштаб ЗСУ прокоментував інформацію про роботу Ганни Маляр у їх відомстві
Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Генеральному штабі Збройних сил України прокоментували інформацію про роботу у штаті колишньої заступниці міністра оборони України, Ганни Маляр. Перед цим в мережі поширювалася інформація про роботу колишньої посадовиці у штабі українських військ.

Відповідна заява з'явилася в офіційних соцмережах Генштабу

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Генштаб прокоментував роботу Маляр у штаті

"Офіційно повідомляємо, що взаємодія із медіа, підготовка інформаційних повідомлень та їх поширення є в компетенції Управління звʼязків з громадськістю Збройних Сил України. Планування та координацію комунікаційних заходів у Збройних Силах України забезпечує Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України", — йдеться в повідомленні. 

Також там акцентували, що система комунікацій ЗСУ розбудовується та функціонує без залучення інших осіб, зокрема, колишніх заступників Міністра оборони України. 

"Просимо не втягувати Збройні Сили України у політичну боротьбу, послуговуватися лише офіційною інформацією, яка поширюється верифікованими каналами ЗСУ та дотримуватися інформаційної гігієни", — заявили у Генштабі. 

Генштаб ЗСУ прокоментував інформацію про роботу Ганни Маляр у їх відомстві
Скриншот заяви Генштабу ЗСУ

Що сказала Маляр

Сама колишня посадовиця теж прокоментувала такі чутки, заявивши, що "сенсації тут немає".

"Всі, хто поширює фейк про те, що я нібито працюю в Генштабі, могли просто туди зателефонувати й спитати або направити запит. Але офіційна відповідь Генштабу не додасть переглядів, бо сенсації нема", — написала колишня посадовиця в Telegram.

Генштаб ЗСУ прокоментував інформацію про роботу Ганни Маляр у їх відомстві
Скриншот допису Маляр

Нагадаємо, не так давно Ганна Маляр в прямому етері телеканалу "Прямий" довела до сліз депутатку та дружину військового Інну Совсун через заяву про "неможливість" демобілізації, хоча й сама депутатка в одному зі своїх інтерв'ю пропонувала мобілізувати всіх жінок до лав української армії.

А от за колишню посадовицю заступилася Мар'яна Безугла: вона заявила, що все сказане Маляр — правда, але доносити свою думку треба було зовсім інакше. За що і навела на себе негативну реакцію громадськості.

фейки
Україна
Генштаб ЗСУ
Ганна Маляр
війна в Україні

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