Генсек НАТО анонсировал создание совместного с Украиной тренировочного центра

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: скриншот

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 15 февраля, подтвердил намерения Альянса создать в польском Быдгоще общий аналитический учебно-тренировочный центр "Украина-НАТО".

Об этом чиновник заявил во время пресс-конференции в Брюсселе.

НАТО создаст тренировочный центр для Украины

По словам Столтенберга, центр позволит Украине делиться опытом, полученным в ходе войны с Россией, и создаст структуру, где украинские военные будут проходить обучение и тренировки вместе с другими военнослужащими стран Альянса.

"Нам осталось решить технические детали. То, что мы приняли сейчас, является политическим решением, а затем мы должны реализовать его в течение следующих недель и месяцев. Сегодняшнее решение - это начало процесса", - пояснил генсек.

Он отметил, что в НАТО сейчас работают над деталями, потому ожидается, что блок одобрит окончательное решение не в этом году.

"Это еще один инструмент для того, чтобы мы вывели Украину на тот уровень, на котором она придет к полноправному членству", - подчеркнул Столтенберг, и добавил, что "приглашение будет сделано, когда все будут согласны и когда будут выполнены условия".

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил, что 20 западных стран-союзниц в течение этого года планируют доставить Украине миллион дронов . В то же время в МИД Эстонии заявили, что Россия наращивает свой военный потенциал и в течение следующих трех-четырех лет может атаковать Североатлантический Альянс.