Генсек НАТО анонсував створення спільного тренувального центру з Україною

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: скриншот

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 15 лютого, підтвердив наміри Альянсу створити в польському Бидгощі спільний аналітичний навчально-тренувальний центр "Україна-НАТО".

Про це посадовець заявив під час пресконференції в Брюсселі.

НАТО створить тренувальний центр для України

За словами Столтенберга, центр дозволить Україні ділитися досвідом, отриманим у ході війни з Росією, і створить структуру де українські військові проходитимуть навчання й тренування разом з іншими військовослужбовцями країн Альянсу.

"Нам залишилося вирішити технічні деталі. Те, що ми ухвалили зараз, є політичним рішенням, а потім ми повинні реалізувати його протягом наступних тижнів і місяців. Сьогоднішнє рішення — це початок процесу", — пояснив генсек.

Він зазначив, що у НАТО зараз працюють над деталями, тому очікується, що блок схвалить остаточне рішення не в цьому році.

"Це ще один інструмент для того, аби ми вивели Україну на той рівень, на якому вона прийде до повноправного членства", — підкреслив Столтенберг, та додав, що "запрошення буде зроблено, коли всі будуть згодні й коли будуть виконані умови".

Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг заявив, що 20 західних країн-союзниць протягом цього року планують доставити Україні мільйон дронів. Водночас в МЗС Естонії заявили, що Росія нарощує свій військовий потенціал та упродовж наступних трьох-чотирьох років може атакувати Північноатлантичний Альянс.