Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Генпрокурор Украины анонсировал служебное расследование своего заместителя arrow

Генпрокурор Украины анонсировал служебное расследование своего заместителя

19 июня 2024 22:28
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Генеральный прокурор сообщил о начале расследования по Вербицкому
Заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий. Фото: parlament.ua
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил о проведении служебного расследования по делу своего заместителя Дмитрия Вербицкого. Чиновника подозревают в незаконном обогащении.

Об этом генеральный прокурор Андрей Костин рассказал в эфире национального телемарафона "Єдині новини" в среду, 19 июня.

Читайте также:

Служебное расследование в отношении Дмитрия Вербицкого

На минувшей неделе "Схемы" опубликовали материал о незаконном обогащении заместителя генерального прокурора Вербицкого. На основании журналистского расследования НАБУ начало досудебное расследование.

Также о проведении служебного расследования сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.

"Я подписал приказ о проведении служебного расследования по этим фактам, которые продолжаются. Национальное агентство по предотвращению коррупции проводит проверку по образу жизни Вербицкого. Кроме этого, знаю, что НАБУ инициировало свое досудебное расследование", — отметил чиновник.

Костин заявил, что сегодня в Верховной Раде поднимали вопрос об отстранении Вербицкого. Тем не менее, закон Украины "О прокуратуре" не предусматривает возможности (решением Генерального прокурора) отстранить заместителя прокурора от исполнения обязанностей на этапе служебного расследования.

"Я разговаривал с Вербицким. Он изложил мне свои аргументы и объяснения по ситуации. Он ведет ряд резонансных уголовных производств, фигуранты которых очень заинтересованы в его отстранении или увольнении", — сказал генпрокурор.

По его словам, эта ситуация нуждается в взвешенных, объективных и максимально обоснованных решениях.

"В своем письме в адрес председателя Верховной Рады я обратил внимание на эти обстоятельства, предложив отложить обсуждение этой ситуации до получения результатов служебного расследования. Только тогда можно будет принимать какие-либо решения", — подытожил Костин.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого. Его подозревают в незаконном обогащении.

Ранее мы писали, что девушка заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого приобрела элитное имущество на 52 млн гривен. Она объяснила, что у нее есть деньги от бывших мужчин и неназванного парня, с которым они занимались яхтенным бизнесом.

Верховная Рада
НАБУ
закон
журналисты
коррупция
Украина
чиновники
Офис генерального прокурора
расследование
Андрей Костин
прокуроры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности