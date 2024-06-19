Генеральный прокурор сообщил о начале расследования по Вербицкому

Заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий. Фото: parlament.ua

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил о проведении служебного расследования по делу своего заместителя Дмитрия Вербицкого. Чиновника подозревают в незаконном обогащении.

Об этом генеральный прокурор Андрей Костин рассказал в эфире национального телемарафона "Єдині новини" в среду, 19 июня.

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Служебное расследование в отношении Дмитрия Вербицкого

На минувшей неделе "Схемы" опубликовали материал о незаконном обогащении заместителя генерального прокурора Вербицкого. На основании журналистского расследования НАБУ начало досудебное расследование.

Также о проведении служебного расследования сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.

"Я подписал приказ о проведении служебного расследования по этим фактам, которые продолжаются. Национальное агентство по предотвращению коррупции проводит проверку по образу жизни Вербицкого. Кроме этого, знаю, что НАБУ инициировало свое досудебное расследование", — отметил чиновник.

Костин заявил, что сегодня в Верховной Раде поднимали вопрос об отстранении Вербицкого. Тем не менее, закон Украины "О прокуратуре" не предусматривает возможности (решением Генерального прокурора) отстранить заместителя прокурора от исполнения обязанностей на этапе служебного расследования.

"Я разговаривал с Вербицким. Он изложил мне свои аргументы и объяснения по ситуации. Он ведет ряд резонансных уголовных производств, фигуранты которых очень заинтересованы в его отстранении или увольнении", — сказал генпрокурор.

По его словам, эта ситуация нуждается в взвешенных, объективных и максимально обоснованных решениях.

"В своем письме в адрес председателя Верховной Рады я обратил внимание на эти обстоятельства, предложив отложить обсуждение этой ситуации до получения результатов служебного расследования. Только тогда можно будет принимать какие-либо решения", — подытожил Костин.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого. Его подозревают в незаконном обогащении.

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