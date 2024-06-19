Генеральний прокурор повідомив про початок розслідування щодо Вербицького

Заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький. Фото: parlament.ua

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про проведення службового розслідування у справі свого заступника Дмитра Вербицького. Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це генеральний прокурор Андрій Костін розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у середу, 19 червня.

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Службове розслідування щодо Дмитра Вербицького

Минулого тижня "Схеми" опублікували матеріал про незаконне збагачення заступника генерального прокурора Вербицького. На підставі журналістського розслідування НАБУ розпочало досудове розслідування.

Також про проведення службового розслідування повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Я підписав наказ про проведення службового розслідування щодо цих фактів, які наразі тривають. Національне агентство із запобігання корупції проводить перевірку щодо способу життя Вербицького. Окрім цього, знаю, що НАБУ ініціювало своє досудове розслідування", — зазначив посадовець.

Костін заявив, що сьогодні у Верховній Раді порушили питання щодо відсторонення Вербицького. Проте закон України "Про прокуратуру" не передбачає можливості (рішенням Генерального прокурора) відсторонити заступника прокурора від виконання обов’язків на етапі службового розслідування.

"Я мав розмову з паном Вербицьким. Він виклав мені свої аргументи та пояснення щодо ситуації. Він веде низку резонансних кримінальних проваджень, фігуранти яких дуже зацікавлені у його відстороненні або звільненні", — сказав генпрокурор.

За його словами, ця ситуація потребує зважених, об'єктивних та максимально обґрунтованих рішень.

"У своєму листі на адресу Голови Верховної Ради я звернув увагу на ці обставини, запропонувавши відкласти обговорення цієї ситуації до отримання результатів службового розслідування. Лише тоді можна буде ухвалювати якісь рішення", — підсумував Костін.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

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