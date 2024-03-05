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Гендиректор газотранспортной системы Украины назвал страны ЕС, потребляющие больше всего газа РФ

5 марта 2024 18:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Гендиректор газотранспортной системы Украины назвал страны ЕС, потребляющие больше всего газа РФ
Сотрудник газовой службы возле газопроводов. Иллюстративное фото: 24 канал
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Европе продолжают использовать российский газ, который подается через Украину транзитом. В частности, крупнейшими потребителями газа Российской Федерации являются Словакия и Австрия.

Об этом сообщил гендиректор "Оператора газотранспортной системы Украины" Дмитрий Липпа в эфире телемарафона во вторник, 5 марта.

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Австрия и Словакия являются крупнейшими потребителями газа РФ

Липпа подчеркнул, что именно Австрия и Словакия импортируют больше всего российского газа. По его словам, страны получают газ, транспортируемый через газопроводы Украины.

"В соответствии с принятым в Европе планом RePowerUE, предусматривающим до 2027 года полный отказ от использования поступающего из РФ трубопроводного газа: если наши партнеры не успеют переформатировать свои источники поставки, и будут вынуждены обращаться в РФ еще в следующем году, то это будет их решение. Мы будем предоставлять такой сервис — мы сможем обеспечить прохождение следующей зимы для европейских партнеров", — подчеркнул гендиректор газотранспортной системы.

Липпа подчеркнул, что 2027 год — это дедлайн для стран, к которому они обязались полностью остановить использование газа РФ.

Напомним, Еврокомиссия планирует прекратить транзит российского газа в страны ЕС через украинскую газотранспортную систему. В Европе будут предприниматься необходимые меры для полного отказа от использования газа РФ в будущем.

Также мы писали, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что в случае, если Европа выступит транзитером своего газа, Украина готова предоставлять такую услугу. Однако государство не будет продлевать контракт с Россией.

Газпром
Словакия
Украина
Австрия
газопровод
газоснабжение
газ
поставки
Россия

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