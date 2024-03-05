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Гендиректор газотранспортної системи України назвав країни ЄС, які споживають найбільше газу РФ

5 березня 2024 18:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Гендиректор газотранспортної системи України назвав країни ЄС, які споживають найбільше газу РФ
Співробітник газової служби біля газопроводів. Ілюстративне фото: 24 канал
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Європі продовжують використовувати російський газ, який подається через Україну транзитом. Зокрема, найбільшими споживачами газу Російської Федерації є Словаччина та Австрія.

Про це повідомив гендиректор "Оператора газотранспортної системи України" Дмитро Липпа в ефірі телемарафону у вівторок, 5 березня.

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Скриншот допису телеграм-каналу "Ми Україна"
Скриншот допису телеграм-каналу "Ми Україна"

Австрія та Словаччина є найбільшими споживачами газу РФ

Липпа підкреслив, що саме Австрія та Словаччина імпортують найбільше російського газу. За його словами, країни отримують газ, який транспортується через газопроводи України.

"Відповідно до прийнятого в Європі плану RePowerUE, який передбачає до 2027 року повну відмову від використання трубопровідного газу, який надходить з РФ: якщо наші партнери не встигнуть переформатувати свої джерела постачання, і будуть вимушені звертатися до РФ ще в наступному році, то це буде їх рішення. Ми будемо надавати такий сервіс – ми зможемо забезпечити проходження наступної зими для європейських партнерів", — підкреслив гендиректор газотранспортної системи.

Липпа наголосив, що 2027 рік — це дедлайн для країн, до якого вони взяли зобов'язання повністю зупинити використання газу РФ.

Нагадаємо, Єврокомісія планує припинити транзит російського газу до країн ЄС через українську газотранспортну систему. У Європі вживатимуть необхідні заходи для повної відмови від використання газу РФ в майбутньому.

Також ми писали, що Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що у випадку, якщо Європа виступить транзитером свого газу, Україна готова надавати таку послугу. Однак, держава не продовжуватиме контракт із Росією.

Газпром
Словаччина
Україна
Австрія
газопровід
газопостачання
газ
постачання
Росія

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