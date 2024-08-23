Жительница Суджи расхвалила бойцов ВСУ и поделилась своими впечатлениями

Жительница Суджи общается с журналисткой. Фото: скриншот видео

В Курской области продолжается защитная операция Вооруженных сил Украины, в результате которой удалось взять под контроль десятки населенных пунктов. Среди них и Суджа, куда уже приехали украинские журналисты. Они пообщались с местными жителями, которые поделились своими впечатлениями от происходящего.

О своих мнениях относительно бойцов ВСУ рассказала местная жительница Нина в интервью РБК-Украина.

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Представившаяся Ниной жительница Суджи рассказала, что не ожидала такого поворота судьбы и в целом была против войны с момента вторжения России в Украину. Она добавила, что власти бросили жителей города на произвол судьбы, оставив их без должной помощи и внимания. А вот бойцов ВСУ она хвалит и поражена их добротой и порядочностью.

"Хорошие ребята, очень! Хорошо, что вы привезли поесть и хлеба, и воды. И разрешаете по магазинам ходить, и везде. Вот такие ребята! И по магазинам нас возили машинами. Хорошие ребята. Очень", — сказала женщина.

Журналистка спросила, готова ли она эвакуироваться в Сумы, на что она возразила, ведь у него есть дочь и три внука, проживающие в другом российском городе. Впрочем, она добавила, что у него много друзей в Украине.

Известно, что гражданские жители Суджи не ограничивают и не задерживают. Они могут свободно передвигаться по городу, однако есть ограничения по времени. С 17:00-18:00 обычно там начинаются обстрелы , поэтому советуют жителям воздержаться от пребывания на улицах.