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Гарні хлопці дуже — мешканка Суджі Курської області поділилася, як ставиться до ЗСУ

23 серпня 2024 10:21
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Мешканка Суджі розхвалила бійців ЗСУ та поділилася своїми враженнями
Мешканка Суджі спілкується з журналісткою. Фото: скриншот відео
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Курській області триває захисна операція Збройних сил України внаслідок якої вдалося взяти під контроль десятки населених пунктів. Серед них й Суджа, куди вже встигли навідатися українські журналісти. Вони поспілкувалися з місцевими мешканцями, які поділилися своїми враженнями від того, що відбувається.

Про свої думки щодо бійців ЗСУ розповіла місцева мешканка Ніна в інтерв'ю РБК-Україна.

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Мешканка Суджі, яка представилась Ніною, розповіла, що не очікувала такого повороту долі та загалом була проти війни з моменту вторгнення Росії в Україну. Вона додала, що влада кинула мешканців міста напризволяще, залишивши їх без належної допомоги та уваги. А от бійців ЗСУ вона хвалить та вражена їх добротою й порядністю.

"Хороші хлопці, дуже! Добре, що ви привезли поїсти і хліба, і води. І дозволяєте по магазинах ходити, і скрізь. Ось такі хлопці! І по магазинах нас возили машинами. Гарні хлопці. Дуже", — сказала жінка.

Журналістка запитала, чи готова вона евакуюватися в Суми, на що вона заперечила, адже має дочку та трьох онуків, які проживають в іншому російському місті. Втім, вона додала, що має багато друзів в Україні.

Відомо, що цивільних мешканців Суджі не обмежують та не затримують. Вони можуть вільно пересуватися містом, проте, є обмеження стосовно часу. З 17:00-18:00 зазвичай там розпочинаються обстріли, тож радять мешканцям утриматись від перебування на вулицях.

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