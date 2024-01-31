Галущенко ответил, будут ли в Украине поднимать тарифы на электроэнергию
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине не будут поднимать тарифы на электроэнергию. По его словам, сейчас очень много манипуляций вокруг этого вопроса.
Об этом министр сообщил в рамках поездки в Харьков, передает корреспондент Новини.LIVE
Повышение тарифов на электроэнергию
Галущенко указал, что многие стремятся влиять на обсуждение этой темы. При этом он подчеркнул важность опираться на официальные данные.
"Как я уже упоминал, повышение тарифов не предусмотрено. Согласно действующему постановлению, текущие тарифы останутся неизменными до завершения отопительного сезона, то есть до 1 мая", — говорит он.
Также министр уточнил, то по состоянию на сегодняшний день, нет никаких обсуждений о поднятии тарифов после отопительного сезона нет.
"Как люди могут такое комментировать, не имея никакого представления, что происходит на самом деле", — добавил он.
Ранее появилась неподтвержденная информация, что тариф на электричество для жителей Украины может увеличиться в два раза и достигнуть почти 6 гривен за киловатт-час. Впрочем, в стране есть необходимость сохранения финансовой поддержки для тех, кто не сможет оплатить увеличенный тариф.
Также сообщалось, что в Украине потребители электроэнергии начали злоупотреблять возможностью не платить за свет. Больше всего должников сейчас в регионах, которые не имели системного влияния боевых действий, например, в Черновицкой области.
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