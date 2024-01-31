Галущенко відповів, чи підніматимуть в Україні тарифи на електроенергію

Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: скриншот

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні не підніматимуть тарифи на електроенергію. За його словами, зараз дуже багато маніпуляцій довкола цього питання.

Про це міністр повідомив у рамках поїздки до Харкова, передає кореспондент Новини.LIVE

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Підвищення тарифів на електроенергію

Галущенко зазначив, що багато хто прагне впливати на обговорення цієї теми. При цьому він наголосив на важливості спиратися на офіційні дані.

"Як я вже згадував, підвищення тарифів не передбачено. Згідно з чинною постановою, поточні тарифи залишаться незмінними до завершення опалювального сезону, тобто до 1 травня", — каже він.

Також міністр уточнив, що станом на сьогодні немає жодних обговорень про підвищення тарифів після опалювального сезону немає.

"Як люди можуть таке коментувати, не маючи жодного уявлення, що відбувається насправді", — додав він.

Раніше з'явилася непідтверджена інформація, що тариф на електрику для мешканців України може збільшитися вдвічі та сягнути майже 6 гривень за кіловат-годину. Втім, у країні є необхідність збереження фінансової підтримки для тих, хто не зможе сплатити за збільшений тариф.

Також повідомлялося, що в Україні споживачі електроенергії почали зловживати можливістю не платити за світло. Найбільше боржників зараз у регіонах, які не мали системного впливу бойових дій, наприклад, у Чернівецькій області.