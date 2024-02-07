Французу отказали в регистрации мирового рекорда за Эйфелеву башню из спичек — причина удивит
Во Франции работник городского совета потратил восемь лет, чтобы сложить Эйфелеву башню из 700 тыс. спичек. Однако фиксацию его достижения в Книге рекордов Гиннеса отклонили.
Об этом пишет Daily Mail.
Собрал Эйфелеву башню из спичек
Высота Эйфелевой башни из спичек достигла семи метров, однако создатель не смог попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Причиной тому назвали то, что мужчина использовал неправильный тип спичек.
Представители Книги рекордов Гиннеса вынесли свой вердикт, даже не осмотрев копию башни. Они утверждают, что 706 900 спичек, из которых француз составил сооружение, "не были доступны в свободной продаже" и "были изменены до неузнаваемости" по сравнению с оригинальной формой.
В то же время мужчина был очень возмущен и заявил, что это несправедливое решение.
"Это разочаровывает, огорчает, непонятно и не очень честная игра. Это часть мечты, которая сбежала", — сказал он.
Для создания копии башни мистер Плауд убедил французского производителя Flam'Up поставить ему огромные коробки, наполненные 190 тыс. спичек без "голов".
Сооружение высотой 7,19 м мужчина закончил в сотую годовщину со дня смерти инженера настоящей Эйфелевой башни. Он создал 402 панели, которые потом встроил в огромную конструкцию.
Конструкция могла бы превзойти уже существующий рекорд высочайшей скульптуры из спичек ливанского мастера Туфика Дахера, который в 2009 году создал модель Эйфелевой башни высотой 6,53 м.
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