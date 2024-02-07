Французу отказали в регистрации мирового рекорда за Эйфелеву башню из спичек — причина удивит

Эйфелева башня из спичек. Фото: Daily Mail

Во Франции работник городского совета потратил восемь лет, чтобы сложить Эйфелеву башню из 700 тыс. спичек. Однако фиксацию его достижения в Книге рекордов Гиннеса отклонили.

Об этом пишет Daily Mail.

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Высота Эйфелевой башни из спичек достигла семи метров, однако создатель не смог попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Причиной тому назвали то, что мужчина использовал неправильный тип спичек.

Ричард Плауд с макетом. Фото: Daily Mail

Представители Книги рекордов Гиннеса вынесли свой вердикт, даже не осмотрев копию башни. Они утверждают, что 706 900 спичек, из которых француз составил сооружение, "не были доступны в свободной продаже" и "были изменены до неузнаваемости" по сравнению с оригинальной формой.

В то же время мужчина был очень возмущен и заявил, что это несправедливое решение.

Эйфелева башня из спичек. Фото: Daily Mail

"Это разочаровывает, огорчает, непонятно и не очень честная игра. Это часть мечты, которая сбежала", — сказал он.

Для создания копии башни мистер Плауд убедил французского производителя Flam'Up поставить ему огромные коробки, наполненные 190 тыс. спичек без "голов".

Сооружение высотой 7,19 м мужчина закончил в сотую годовщину со дня смерти инженера настоящей Эйфелевой башни. Он создал 402 панели, которые потом встроил в огромную конструкцию.

Эйфелева башня из спичек. Фото: Daily Mail

Конструкция могла бы превзойти уже существующий рекорд высочайшей скульптуры из спичек ливанского мастера Туфика Дахера, который в 2009 году создал модель Эйфелевой башни высотой 6,53 м.

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