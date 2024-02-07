Французу відмовили у реєстрації світового рекорду за Ейфелеву вежу з сірників — причина здивує

Ейфелева вежа з сірників. Фото: Daily Mail

У Франції працівник міської ради витратив вісім років, аби скласти Ейфелеву вежу з 700 тис. сірників. Однак фіксацію його досягнення у Книзі рекордів Гіннеса відхилили.

Про це пише Daily Mail.

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Висота Ейфелевої вежі з сірників сягнула семи метрів, однак творець не зміг потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Причиною цьому назвали те, що чоловік використовував неправильний тип сірників.

Річард Плауд з макетом. Фото: Daily Mail

Представники Книги рекордів Гіннеса винесли свій вердикт, навіть не оглянувши копію вежі. Вони стверджують, що 706 900 сірників, з яких француз склав споруду, "не були доступні у вільному продажі" і "були змінені до невпізнання" у порівнянні з оригінальною формою.

Натомість чоловік був дуже обурений і заявив, що це несправедливе рішення.

Ейфелева вежа з сірників. Фото: Daily Mail

"Це розчаровує, засмучує, незрозуміло і не дуже чесна гра. Це частина мрії, яка втекла", — сказав він.

Для створення копії вежі пан Плауд переконав французького виробника Flam'Up поставити йому величезні коробки, наповнені 190 тис. сірників без "голів".

Споруду висотою 7,19 м чоловік завершив в соту річницю з дня смерті інженера справжньої Ейфелевої вежі. Він створив 402 панелі, які потім вмонтував у величезну конструкцію.

Ейфелева вежа з сірників. Фото: Daily Mail

Конструкція могла б перевершити вже існуючий рекорд найвищої скульптури із сірників ліванського майстра Туфіка Дахера, який у 2009 році створив модель Ейфелевої вежі заввишки 6,53 м.

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