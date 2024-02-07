Французу відмовили у реєстрації світового рекорду за Ейфелеву вежу з сірників — причина здивує
У Франції працівник міської ради витратив вісім років, аби скласти Ейфелеву вежу з 700 тис. сірників. Однак фіксацію його досягнення у Книзі рекордів Гіннеса відхилили.
Про це пише Daily Mail.
Зібрав Ейфелеву вежу із сірників
Висота Ейфелевої вежі з сірників сягнула семи метрів, однак творець не зміг потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Причиною цьому назвали те, що чоловік використовував неправильний тип сірників.
Представники Книги рекордів Гіннеса винесли свій вердикт, навіть не оглянувши копію вежі. Вони стверджують, що 706 900 сірників, з яких француз склав споруду, "не були доступні у вільному продажі" і "були змінені до невпізнання" у порівнянні з оригінальною формою.
Натомість чоловік був дуже обурений і заявив, що це несправедливе рішення.
"Це розчаровує, засмучує, незрозуміло і не дуже чесна гра. Це частина мрії, яка втекла", — сказав він.
Для створення копії вежі пан Плауд переконав французького виробника Flam'Up поставити йому величезні коробки, наповнені 190 тис. сірників без "голів".
Споруду висотою 7,19 м чоловік завершив в соту річницю з дня смерті інженера справжньої Ейфелевої вежі. Він створив 402 панелі, які потім вмонтував у величезну конструкцію.
Конструкція могла б перевершити вже існуючий рекорд найвищої скульптури із сірників ліванського майстра Туфіка Дахера, який у 2009 році створив модель Ейфелевої вежі заввишки 6,53 м.
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