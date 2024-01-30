Вперше в історії — компанія Ілона Маска вживила чіп у мозок людини

Мільярдер Ілон Маск. Фото: instagram/simpliciterpulchra

Компанія Neuralink американського бізнесмена Ілона Маска вперше вживила чіп у мозок людини. Початкові результати роботи приладу виглядають обнадійливими.

Про це Маск заявив у X.

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Так, мільярдер розповів про перше вживлення імплантату Neuralink у людський мозок. Початкові результати показують багатообіцяюче виявлення нейронів.

Маск пояснив, що пристрій дозволяє керувати телефоном або комп'ютером за допомогою думки.

"Першими користувачами будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками. Уявіть собі, якби Стівен Гокінг міг спілкуватися швидше, ніж швидка друкарка чи аукціоніст. Це мета", — сказав він.

Скриншот допису Маска

Нагадаємо, що компанія з розробки технології штучного інтелекту, яку очолює Ілон Маск, отримала інвестиції у розмірі 500 млн доларів. Сам підприємець назвав цю новину фейком.

Крім того, співробітники американського мільярдера Ілона Маска занепокоєнні його станом. Засновник компаній Tesla та SpaceX вживає наркотики, що впливає і на роботу його колег.