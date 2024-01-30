Впервые в истории — компания Илона Маска вживила чип в мозг человека

Миллиардер Илон Маск. Фото: instagram/simpliciterpulchra

Компания Neuralink американского бизнесмена Илона Маска впервые вживила чип в мозг человека. Первоначальные результаты работы прибора выглядят обнадеживающими.

Об этом Маск заявил в X.

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Вживление чипа в мозг человека

Так, миллиардер рассказал о первом вживлении имплантата Neuralink в человеческий мозг. Начальные результаты показывают многообещающее выявление нейронов.

Маск объяснил, что устройство позволяет управлять телефоном или компьютером с помощью мысли.

"Первыми пользователями будут те, кто потерял возможность пользоваться своими конечностями. Представьте себе, если бы Стивен Гокинг мог общаться быстрее, чем быстрый принтер или аукционист. Это цель", — сказал он.

Скриншот поста Маска

Напомним, что компания по разработке технологии искусственного интеллекта, которую возглавляет Илон Маск, получила инвестиции в размере 500 млн долларов. Сам предприниматель назвал эту новость фейком.

Кроме того, сотрудники американского миллиардера Илона Маска обеспокоены его состоянием. Основатель компаний Tesla и SpaceX употребляет наркотики, что влияет и на работу его коллег.