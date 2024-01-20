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Форум в Давосе — анонс участия Зеленского привлек дополнительное внимание

20 января 2024 19:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Форум в Давосе — анонс участия Зеленского привлек дополнительное внимание
Президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Организаторы Экономического форума в Давосе заранее обратились с просьбой анонсировать участие Президента Украины Владимира Зеленского. Это привлекло дополнительное внимание к мероприятию.

Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква в эфире Ми — Україна.

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По его словам, кроме Зеленского такое же внимание получили только двое других лидеров стран.

"Наверное, несколько лидеров имели такое внимание и прессы, и общественности — это Президент Украины, через день прибыл президент Франции, также был премьер-министр Китая. Вот, наверное, это три фигуры, которые анонсировались заранее и привлекли внимание всех", — сказал Жовква.

Напомним, что 16 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Украинский дом в Давосе в рамках Всемирного экономического форума, который вчера стартовал в Швейцарии. 

Также мы писали, что министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что новое правительство Польши ищет способы производить больше боеприпасов и военного оборудования, чтобы оказать новую помощь Украине. Польша планирует возобновить и усилить связи с Украиной.

Владимир Зеленский
Швейцария
Давос
Экономический форум

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