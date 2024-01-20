Форум у Давосі — анонс участі Зеленського привернув додаткову увагу
Організатори Економічного форуму в Давосі заздалегідь звернулися з проханням анонсувати участь Президента України Володимира Зеленського. Це привернуло додаткову увагу до заходу.
Про це заявив заступник голови Офісу Президента України Ігор Жовква в ефірі Ми — Україна.
Участь Зеленського у форумі в Давосі
За його словами, окрім Зеленського таку ж увагу отримали лише двоє інших лідерів країн.
"Напевно, декілька лідерів мали таку увагу і преси, і громадськості — це Президент України, через день прибув президент Франції, також був прем'єр-міністр Китаю. От, напевно, це три постаті, які анонсувалися заздалегідь і привернули увагу всіх", — сказав Жовква.
Нагадаємо, що 16 січня Президент України Володимир Зеленський прибув до Українського дому в Давосі у рамках Всесвітнього економічного форуму, який вчора стартував у Швейцарії.
Також ми писали, що міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що новий уряд Польщі шукає способи виготовити більше боєприпасів і військового обладнання, щоб надати нову допомогу Україні. Польща планує відновити та посилити зв'язки з Україною.
Читайте Новини.LIVE!