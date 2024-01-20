Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Форум у Давосі — анонс участі Зеленського привернув додаткову увагу arrow

Форум у Давосі — анонс участі Зеленського привернув додаткову увагу

20 січня 2024 19:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Форум у Давосі — анонс участі Зеленського привернув додаткову увагу
Президент України Володимир Зеленський на Форумі в Давосі. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Організатори Економічного форуму в Давосі заздалегідь звернулися з проханням анонсувати участь Президента України Володимира Зеленського. Це привернуло додаткову увагу до заходу.

Про це заявив заступник голови Офісу Президента України Ігор Жовква в ефірі Ми — Україна.

Читайте також:

Участь Зеленського у форумі в Давосі

За його словами, окрім Зеленського таку ж увагу отримали лише двоє інших лідерів країн.

"Напевно, декілька лідерів мали таку увагу і преси, і громадськості — це Президент України, через день прибув президент Франції, також був прем'єр-міністр Китаю. От, напевно, це три постаті, які анонсувалися заздалегідь і привернули увагу всіх", — сказав Жовква.

Нагадаємо, що 16 січня Президент України Володимир Зеленський прибув до Українського дому в Давосі у рамках Всесвітнього економічного форуму, який вчора стартував у Швейцарії.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що новий уряд Польщі шукає способи виготовити більше боєприпасів і військового обладнання, щоб надати нову допомогу Україні. Польща планує відновити та посилити зв'язки з Україною.

Володимир Зеленський
Швейцарія
Давос
Економічний форум

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі