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Український Дім визнали найкращим павільйоном під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі

20 січня 2024 18:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Український Дім визнали найкращим павільйоном під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі
Український Дім в Давосі. Фото: Politico
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Український Дім у Давосі став найкращим павільйоном під час Всесвітнього економічного форуму, за версією Politico. Однією з його складових була виставка Deciding Your Tomorrow.

Про це повідомляє Politico.

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Український Дім у Давосі став найкращим павільйоном

Зокрема, у павільйоні було продемонстровано приголомшливу карту "російських військових злочинів". Також розміщено три екрани.

На них демонструвалися відеоролики з TikTok, зняті українськими блогерами. Їхніми героями є прості українські люди, які перебувають під постійною загрозою і при цьому наважуються жити власним життям, знаходячи радість, любов та моменти щастя.

Український дім
Український павільйон у Давосі. Фото: Politico
політіко
Карта російських злочинів на виставці в Давосі. Фото: Politico

Раніше ми повідомляли, що засновник Всесвітнього економічного форуму, економіст Клаус Шваб під час дискусійної панелі в Давосі пояснив своє бачення майбутнього людства з розвитком штучного інтелекту. Економіст переконаний, що незабаром ШІ зможе замінити вибори органів влади.

Нагадуємо, що міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив в Давосі, що новий уряд Польщі шукає способи виготовити більше боєприпасів і військового обладнання, щоб надати нову допомогу Україні. Польща планує відновити та посилити зв'язки з Україною.

Україна
Давос
світ
Економічний форум
давос2024

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