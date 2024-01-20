Український Дім визнали найкращим павільйоном під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі

Український Дім в Давосі. Фото: Politico

Український Дім у Давосі став найкращим павільйоном під час Всесвітнього економічного форуму, за версією Politico. Однією з його складових була виставка Deciding Your Tomorrow.

Про це повідомляє Politico.

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Український Дім у Давосі став найкращим павільйоном

Зокрема, у павільйоні було продемонстровано приголомшливу карту "російських військових злочинів". Також розміщено три екрани.

На них демонструвалися відеоролики з TikTok, зняті українськими блогерами. Їхніми героями є прості українські люди, які перебувають під постійною загрозою і при цьому наважуються жити власним життям, знаходячи радість, любов та моменти щастя.

Український павільйон у Давосі. Фото: Politico

Карта російських злочинів на виставці в Давосі. Фото: Politico

Раніше ми повідомляли, що засновник Всесвітнього економічного форуму, економіст Клаус Шваб під час дискусійної панелі в Давосі пояснив своє бачення майбутнього людства з розвитком штучного інтелекту. Економіст переконаний, що незабаром ШІ зможе замінити вибори органів влади.

Нагадуємо, що міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив в Давосі, що новий уряд Польщі шукає способи виготовити більше боєприпасів і військового обладнання, щоб надати нову допомогу Україні. Польща планує відновити та посилити зв'язки з Україною.