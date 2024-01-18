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Засновник економічного форуму заявив, що ШІ зможе замінити вибори органів влади

18 січня 2024 22:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Засновник економічного форуму заявив, що ШІ зможе замінити вибори органів влади
Засновник Всесвітнього економічного форуму економіст Клаус Шваб. Фото: picture-alliance/Keystone/S. Di Nolfi
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Засновник Всесвітнього економічного форуму економіст Клаус Шваб під час дискусійної панелі в Давосі пояснив своє бачення майбутнього людства з розвитком штучного інтелекту. Економіст переконаний, що незабаром ШІ зможе замінити вибори органів влади.

Про це у рамках однієї з дискусій всесвітнього економічного форуму у Давосі повідомив Клаус Шваб.

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ШІ зможе замінити вибори органів влади

Шваб вказав, що вже зараз штучний інтелект має потужний інструмент для аналітики та передбачень, який може спрогнозувати ту чи іншу подію. Відтак, на думку економіста, найближчим часом людям не потрібно буде ходити на вибори та голосувати, тому що штучний інтелект зможе передбачити їх вибір та створити результати виборів.

Нагадаємо, штучний інтелект використовується людьми зі швидкістю світла і заполонив ніші, де раніше цінувалася праця людей та їхній креатив. Та новий і цікавий винахід вже непокоїть світ, в Європарламенті взялися говорити про контроль використання ШІ, не оминули цю тему і на Економічному форумі в Давосі. Порушується питання і щодо впливу ШІ у російсько-українській війні. 

Додамо, у Міжнародному валютному фонді прогнозують ризики розвитку технологій у всьому світі. Там заявили, що майже 40% робочих місць можуть бути замінені штучним інтелектом.

Раніше ми писали, що понад рік тому OpenAI випустила ChatGPT, відкривши можливості для впровадження штучного інтелекту в повсякденне життя. Експерти назвали п'ять головних тенденцій ШІ на найближче майбутнє.

Швейцарія
штучний інтелект
Давос
Економічний форум
давос2024

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