Основатель экономического форума заявил, что ИИ сможет заменить выборы органов власти

Основатель Всемирного экономического форума экономист Клаус Шваб. Фото: picture-alliance/Keystone/S. Di Nolfi

Основатель Всемирного экономического форума экономист Клаус Шваб во время дискуссионной панели в Давосе объяснил свое видение будущего человечества с развитием искусственного интеллекта. Экономист убежден, что в скором времени ИИ сможет заменить выборы органов власти.

Об этом в рамках одной из дискуссий всемирного экономического форума в Давосе сообщил Клаус Шваб.

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ИИ сможет заменить выборы органов власти

Шваб указал, что уже сейчас искусственный интеллект обладает мощным инструментом для аналитики и предсказаний, который может спрогнозировать то или иное событие. Так, по мнению экономиста, в ближайшее время людям не нужно будет ходить на выборы и голосовать, потому что искусственный интеллект сможет предусмотреть их выбор и создать результаты выборов.

Напомним, искусственный интеллект используется людьми со скоростью света и заполонил ниши, где раньше ценился труд людей и их креатив. Но новое и интересное изобретение уже беспокоит мир, в Европарламенте принялись говорить о контроле использования ИИ, не обошли эту тему и на Экономическом форуме в Давосе. Поднимается вопрос и о влиянии ИИ в российско-украинской войне.

Добавим, в Международном валютном фонде прогнозируют риски развития технологий во всем мире. Там заявили, что около 40% рабочих мест могут быть заменены искусственным интеллектом.

Ранее мы писали, что более года назад OpenAI выпустила ChatGPT, открыв возможности для внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь. Эксперты назвали пять главных тенденций ИИ на ближайшее будущее.