Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Основатель экономического форума заявил, что ИИ сможет заменить выборы органов власти arrow

Основатель экономического форума заявил, что ИИ сможет заменить выборы органов власти

18 января 2024 22:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Основатель экономического форума заявил, что ИИ сможет заменить выборы органов власти
Основатель Всемирного экономического форума экономист Клаус Шваб. Фото: picture-alliance/Keystone/S. Di Nolfi
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Основатель Всемирного экономического форума экономист Клаус Шваб во время дискуссионной панели в Давосе объяснил свое видение будущего человечества с развитием искусственного интеллекта. Экономист убежден, что в скором времени ИИ сможет заменить выборы органов власти.

Об этом в рамках одной из дискуссий всемирного экономического форума в Давосе сообщил Клаус Шваб.

Читайте также:

ИИ сможет заменить выборы органов власти

Шваб указал, что уже сейчас искусственный интеллект обладает мощным инструментом для аналитики и предсказаний, который может спрогнозировать то или иное событие. Так, по мнению экономиста, в ближайшее время людям не нужно будет ходить на выборы и голосовать, потому что искусственный интеллект сможет предусмотреть их выбор и создать результаты выборов.

Напомним, искусственный интеллект используется людьми со скоростью света и заполонил ниши, где раньше ценился труд людей и их креатив. Но новое и интересное изобретение уже беспокоит мир, в Европарламенте принялись говорить о контроле использования ИИ, не обошли эту тему и на Экономическом форуме в Давосе. Поднимается вопрос и о влиянии ИИ в российско-украинской войне.

Добавим, в Международном валютном фонде прогнозируют риски развития технологий во всем мире. Там заявили, что около 40% рабочих мест могут быть заменены искусственным интеллектом.

Ранее мы писали, что более года назад OpenAI выпустила ChatGPT, открыв возможности для внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь. Эксперты назвали пять главных тенденций ИИ на ближайшее будущее.

Швейцария
искусственный интеллект
Давос
Экономический форум
давос2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме