Украинский Дом признали лучшим павильоном во время Всемирного экономического форума в Давосе

Украинский Дом в Давосе. Фото: Politico

Украинский Дом в Давосе стал лучшим павильоном на Всемирном экономическом форуме по версии Politico. Одной из его составляющих была выставка Deciding Your Tomorrow.

Об этом сообщает Politico.

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В частности, в павильоне была продемонстрирована потрясающая карта "российских военных преступлений". Также размещены три экрана.

На них демонстрировались видеоролики с TikTok, снятые украинскими блогерами. Их героями являются простые украинские люди, которые находятся под постоянной угрозой и при этом решаются жить собственной жизнью, обретая радость, любовь и моменты счастья.

Украинский павильон в Давосе. Фото: Politico

Карта русских преступлений на выставке в Давосе. Фото: Politico

Ранее мы сообщали, что основатель Всемирного экономического форума, экономист Клаус Шваб во время дискуссионной панели в Давосе объяснил свое видение будущего человечества с развитием искусственного интеллекта. Экономист убежден, что в скором времени ИИ сможет заменить выборы органов власти.

Напомним, что министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в Давосе, что новое правительство Польши ищет способы изготовить больше боеприпасов и военного оборудования, чтобы оказать новую помощь Украине. Польша планирует возобновить и усилить связи с Украиной.