Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Украинский Дом признали лучшим павильоном во время Всемирного экономического форума в Давосе arrow

Украинский Дом признали лучшим павильоном во время Всемирного экономического форума в Давосе

20 января 2024 18:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украинский Дом признали лучшим павильоном во время Всемирного экономического форума в Давосе
Украинский Дом в Давосе. Фото: Politico
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинский Дом в Давосе стал лучшим павильоном на Всемирном экономическом форуме по версии Politico. Одной из его составляющих была выставка Deciding Your Tomorrow.

Об этом сообщает Politico.

Читайте также:

Украинский Дом в Давосе стал лучшим павильоном

В частности, в павильоне была продемонстрирована потрясающая карта "российских военных преступлений". Также размещены три экрана.

На них демонстрировались видеоролики с TikTok, снятые украинскими блогерами. Их героями являются простые украинские люди, которые находятся под постоянной угрозой и при этом решаются жить собственной жизнью, обретая радость, любовь и моменты счастья.

Украинский дом
Украинский павильон в Давосе. Фото: Politico
политика
Карта русских преступлений на выставке в Давосе. Фото: Politico

Ранее мы сообщали, что основатель Всемирного экономического форума, экономист Клаус Шваб во время дискуссионной панели в Давосе объяснил свое видение будущего человечества с развитием искусственного интеллекта. Экономист убежден, что в скором времени ИИ сможет заменить выборы органов власти.

Напомним, что министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в Давосе, что новое правительство Польши ищет способы изготовить больше боеприпасов и военного оборудования, чтобы оказать новую помощь Украине. Польша планирует возобновить и усилить связи с Украиной.

Украина
Давос
мир
Экономический форум
давос2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме