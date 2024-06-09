В Финляндии рассказали, что снабжают украинским военным современное вооружение

Финляндия поставляет Украине свое новейшее вооружение
Финляндия поставляет в Украину не только старые, но и новые образцы своей военной техники и вооружения. Поставки новинок держат в секрете.
Об этом в субботу, 8 июня, сообщила финская телерадиокомпания Yle.
Последние новинки финской оборонной промышленности в Украине
По словам главы отдела военной экономики Сил обороны Финляндии генерал-лейтенанта Микко Хейсканена, опыт, связанный с поставкой вооружений в Украину, пригодится для развития новейшей финской военной техники.
Генерал рассказал, что Финляндия экспортирует в Украину не только хранящиеся на складах старые оборонительные материалы. Еще — последние новинки финской оборонной промышленности, некоторые из них находятся на стадии разработки.
"Отзывы об использовании финской продукции были положительными", — подчеркнул Хейсканен.
Напомним, Чехия получает обращение от разных государств, которые выразили желание присоединиться к инициативе по закупке боеприпасов для Украины.
Кстати, Украина расширяет производство вооружений на собственной территории. Представители украинских и французских компаний подписали соглашение о сотрудничестве.
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