В Финляндии рассказали, что снабжают украинским военным современное вооружение

Финское вооружение в Украине. Фото иллюстративное: 122 бригада терробороны ВСУ

Финляндия поставляет в Украину не только старые, но и новые образцы своей военной техники и вооружения. Поставки новинок держат в секрете.

Об этом в субботу, 8 июня, сообщила финская телерадиокомпания Yle.

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По словам главы отдела военной экономики Сил обороны Финляндии генерал-лейтенанта Микко Хейсканена, опыт, связанный с поставкой вооружений в Украину, пригодится для развития новейшей финской военной техники.

Генерал рассказал, что Финляндия экспортирует в Украину не только хранящиеся на складах старые оборонительные материалы. Еще — последние новинки финской оборонной промышленности, некоторые из них находятся на стадии разработки.

"Отзывы об использовании финской продукции были положительными", — подчеркнул Хейсканен.

Напомним, Чехия получает обращение от разных государств, которые выразили желание присоединиться к инициативе по закупке боеприпасов для Украины.

Кстати, Украина расширяет производство вооружений на собственной территории. Представители украинских и французских компаний подписали соглашение о сотрудничестве.