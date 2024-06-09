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Фінляндія постачає Україні своє новітнє озброєння

9 червня 2024 05:00
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Фінляндії розповіли, що постачають українським військовим сучасне озброєння
Фінське озброєння в Україні. Фото ілюстративне: 122 бригада тероборони ЗСУ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Фінляндія постачає в Україну не тільки старі, а нові зразки своєї військової техніки та озброєння. Поставки новинок тримають у таємниці. 

Про це у суботу, 8 червня, повідомила фінська телерадіокомпанія Yle.

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За словами голови відділу військової економіки Сил оборони Фінляндії генерал-лейтенанта Мікко Хейсканена, досвід, пов’язаний із постачанням озброєнь в Україну, стане у пригоді для розвитку новітньої фінської військової техніки.

Генерал розповів, що Фінляндія експортує в Україну не тільки старі оборонні матеріали, які зберігаються на складах. Ще — останні новинки фінської оборонної промисловості, деякі з них перебувають на стадії розробки.

"Відгуки про використання фінської продукції були позитивними", — підкреслив Хейсканен. 

Нагадаємо, Чехія отримує звернення від різних держав, які висловили бажання приєднатися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України.

До слова, Україна розширює виробництво озброєнь на власній території. Представники українських та французьких компаній підписали угоду про співробітництво.

Фінляндія
військова допомога
зброя
війна
ЗСУ

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