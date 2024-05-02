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Федоров проведет "чистку" среди депутатов в Запорожской ОВА для финансирования ВСУ — детали

2 мая 2024 18:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Федоров проведет "чистку" среди депутатов в Запорожской ОВА для финансирования ВСУ — детали
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров анонсировал в четверг, 2 мая, кадровые чистки среди местных депутатов. Он планирует уволить двух замглавы облсовета и сократить аппарат для экономии до 18 миллионов гривен в год, чтобы перенаправить их на обеспечение украинских войск.

Об этом он сообщил во время брифинга в Запорожской ОВА.

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По его словам, увольнения будут касаться чиновников, которые в течение двух лет не появлялись на работе, игнорировали или ненадлежащим образом выполняли свои обязанности, но получали зарплату.

"15 миллионов гривен в год экономим на средства оптимизации аппарата Запорожского областного совета. Еще 6 миллионов — в результате сокращения количества заместителей председателя совета. Больше средств направим на помощь Силам обороны Украины", — резюмирует Федоров.

Он добавил, что уже выполнено:

  • уволены два замглавы облсовета, еще один отстранен по решению суда;
  • на 60% уменьшено количество работников аппарата облсовета — с 90 до 36;
  • были уволены глава областного центра молодежи Инна Скороходова и руководитель школы-интерната №7 Виктор Тлеуш.

Федоров отметил, что один замглавы облсовета обходился бюджету Запорожской области минимум в 2 миллиона гривен. На сэкономленные средства должностных лица облсовета, не работавших в течение двух лет полномасштабной войны, добавляет глава ОВА, можно закупить более 1000 FPV-дронов.

Также, по его словам, двойное сокращение руководящего состава облсовета позволит сэкономить до 4 миллионов гривен в год.

Напомним, ранее Иван Федоров заявил, что во временно оккупированной Акимовке Запорожской области 16 апреля взорвали местного коллаборанта Антона Якименко.

Также глава Запорожской ОВА рассказал, что на временно оккупированных территориях региона впервые проходит призыв на срочную службу в ряды российских войск.

ВСУ
Запорожье
Украина
Запорожская область
Иван Федоров
дроны

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