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На тимчасово окупованих територіях вперше почалась примусова мобілізація до армії РФ

29 квітня 2024 23:13
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
На тимчасово окупованих територіях вперше почалась примусова мобілізація до армії РФ
Російські військові. Фото: росЗМІ
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

На тимчасово окупованих територіях вперше відбувається призов на строкову службу. Призовників забиратимуть до лав армії Російської Федерації.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.

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Підготовка до примусової мобілізації почалася ще півроку тому. У Мелітополі, Бердянську, Енергодарі були створені фейкові військкомати. У селах розгорнули призовні пункти, виявляли мобілізаційний ресурс.

"Ще у 2022 році Балицький для росЗМІ заявляв, що як мінімум п'ять років людей з тимчасово окупованих територій не призиватимуть до армії. Але одразу після виборів терориста Путіна, вийшов указ про призов 150 тис. молодих людей з усієї РФ, у тому числі і з ТОТ", — поділився Федоров в телеефірі.

Призов на строкову службу стосуватиметься чоловіків 18-30 років. 

"Єдиний спосіб уникнути мобілізації — виїзд з окупованої території. В разі, якщо це не вдалося — за першої ж нагоди треба здатися українським спецслужбам", — зазначив Іван Федоров.

Нагадаємо, російські загарбники проводять обшуки в тимчасово окупованих містах Херсонської області. Йдеться про Скадовськ та Генічеськ.

Також загарбники планують масове вивезення підлітків з окупованих територій України до Росії. Їх хочуть відвезти на "екскурсії" до річниці завершення Другої світової війни.

Запоріжжя
Запорізька область
військові
окупанти
Іван Федоров
мобилизація в рф
окупація

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